«الطاقة الذرية»: المنشآت النووية الأوكرانية معرّضة للخطر

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن جميع المنشآت النووية الأوكرانية معرّضة للخطر، حيث أبلغ خبراء الوكالة عن نشاط عسكري، بالقرب من محطة للطاقة النووية غربي أوكرانيا، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء، عن مدير عام الوكالة، رافاييل غروسي، أمس.

وأوضح غروسي أن فريقاً تابعاً لـ((الطاقة الذرية))، يراقب الوضع في محطة ((خميلنيتسكي)) للطاقة النووية، أبلغ عن سماع انفجارات قريبة لأكثر من 20 دقيقة ليلاً.

وأضاف غروسي أنه في حين أن الكثير من اهتمام العالم يتركز على المخاطر الحقيقية للغاية التي تواجه محطة ((زابوريجيا)) للطاقة النووية، فإن حدث الليلة الماضية، بمثابة تذكير بأنه يجب ألا ننسى المواقع النووية الأخرى في أوكرانيا، التي من المحتمل أيضاً أن تتعرض لهجمات صاروخية وغيرها.

وتابع: ((لا تزال جميع المنشآت النووية الأوكرانية معرضة للخطر، إما بشكل مباشر إذا أصيبت بصاروخ أو بشكل غير مباشر إذا تعطلت إمدادات الطاقة خارج الموقع. ولا يزال وضع الأمان والأمن النوويين محفوفاً بالمخاطر في جميع أنحاء أوكرانيا)).

ويرصد مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع في محطة ((زابوريجيا)) للطاقة النووية في إنيرهودار، التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية منذ العام الماضي، حيث تقبع المحطة النووية في منطقة متنازع عليها بين موسكو وكييف، على مقربة من خط المواجهة بين الجيشين الروسي، والأوكراني، فيما تم إغلاق المفاعلات في المحطة منذ سبتمبر 2022.

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