زيلينسكي في الجبهة راثياً جنوده ومشيداً بالتضحيات

زار الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، أمس، الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف، شرقي أوكرانيا. وقال: ((القادة الحاضرون هنا، يدافعون عن الحياة السلمية في أوكرانيا، وفي منطقة خاركيف في قطاع كوبيانسك)).

ونشرت الرئاسة الأوكرانية رسالة على ((تيليغرام))، مرفقة بمقطع مرئي، ظهر فيه زيلينسكي وهو يمنح أوسمة لجنود، وذكرت أن ((المقاتلين في قيادة كوبيانسك يحمون الحياة الهادئة للأوكرانيين)). وظهر زيلينسكي في المقطع وهو يزور مركز قيادة في المنطقة، يصاحبه أحد كبار الجنرالات في أوكرانيا.

فيما شكر الرئيس الأوكراني الجنود على تضحياتهم. وقال لحشد منهم: ((أعرف أنكم تفقدون رفاقكم، والمقربين منكم، كل يوم. والجميع يدرك أن هذا أفدح ثمن)). كما تحدّث زيلينسكي عن الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية.

وأطلع قائد القطاع، الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، وعدد من معاونيه، زيلينسكي على الوضع على طول خط كيبيانسك-ليمان الدفاعي. وصاحب زيلينسكي في الزيارة، وزير دفاعه، رستم أوميروف، ورئيس مكتبه، أندري يرماك.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن القوات الروسية شنت هجوماً بالصواريخ على بوكروفسك، وميرنوغراد، ونوفوغروديفكا، في منطقة دونيتسك، شرقي البلاد، مفيداً بأن الروس هاجموا المدينة بصواريخ ((إس 300)) سطح جو. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن البلاد استهدفت بما إجماله 8 صواريخ ((كروز))، و20 مسيّرة قتالية بعد منتصف الليل. وأضافت أنه جرى اعتراض 14 مسيّرة.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية كثّفت هجماتها شرقي أوكرانيا، في محاولة لكسب أراض قريبة من أفدييفكا وباخموت، وهي مدينة رئيسة أخرى على خط المواجهة.

في الأسابيع الأخيرة، سيطر الجمود على ((الهجوم المضاد))، الذي تشنّه كييف منذ يونيو الماضي، في جنوب البلاد وشرقها، فيما يتلاشى الأمل بتحقيق اختراق، إذ لم يحرز الجيش الأوكراني تقدماً كبيراً مصطدماً بخطوط الدفاع الروسية القوية، وفق مراقبين.

كما تظهر القوات الروسية، منذ بداية الخريف، قدرتها على مواصلة القتال من خلال شنّ هجمات. إلى ذلك، اتهم المفوض الأوكراني، لحقوق الإنسان، روسيا بعرقلة أي عملية لتبادل أسرى الحرب بين البلدين، إذ قام الجانبان المتحاربان بجولات عدة من عمليات تبادل الأسرى خلال الحرب المستمرة منذ 21 شهراً، لكن تلك العمليات علقت في النصف الأخير من العام الجاري.

وقال دميترو لوبينيتس، على ((تيليغرام)): ((لا تتم عمليات تبادل الأسرى لأن روسيا لا تريدها))، وأضاف: ((كل المبادرات، والتدابير، التي اتخذتها أوكرانيا لإعادة جنودها من الأسر قوبلت بإحجام روسي عن إعادة حتى مواطنيها)).

ورأى لوبينيتس أن روسيا أرادت أن يعتقد شعبها أن أوكرانيا ((لا تفعل شيئاً لإعادة الجنود)).

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