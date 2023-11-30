لودريان في زيارته الرابعة إلى لبنان.. لا مبادرات جديدة

يغادر موفد الرئاسة الفرنسية، جان إيف لودريان، لبنان، اليوم، إلى قصر الإليزيه، تاركاً وراءه خلاصة رئيسة لزيارة بيروت الرابعة، مفادها تحريك ملفي الرئاسة، والقرار الدولي (1701) في آن معاً، وإن خلت جعبته من أي مبادرة أو طرح، إذ كرر، كعادته، ضرورة انتخاب اللبنانيين رئيساً.

في الملف الرئاسي أفادت الأنباء بأن لودريان أمسك العصا من الوسط، فأعطى ((فريق الممانعة)) فكرة الحوار بمسمى جديد هو ((التشاور))، ومنح ((فريق المعارضة)) خياراً رئاسياً ثالثاً، أما ملف (1701) فأوصل تحذيراً من مغبة عدم تنفيذ القرار، الذي يحمل لبنان الرسمي، مسؤولية نشر جيشه جنوباً، وتجريد ((حزب الله)) من سلاحه.

بين طيات محادثات لودريان في لبنان، كلام حول ما طرحه، رئاسياً وجنوبياً، بحاجة لظروف مواتية كي تبصر النور، وهي لا تزال غير مرئية في الأفق، فموفد الإليزيه أكد أهمية انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت من دون أن يرشح أسماء، ولم يطلب لائحة بذلك، بل كرر سيناريو ((الخيار الثالث))، وعدم ترك لبنان دون رئيس، لا سيما أن المنطقة تشهد ((حرباً شاملة أو تسوية كبرى)).

وشدد على إلزامية القرار (1701)، وبحث ذلك مع القادة السياسيين والعسكريين، من زاوية استعداد المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في كل ما يطلبه، لتعزيز حضوره جنوب الليطاني.

وأجمعت مصادر سياسية على وصف لقاءات لودريان في بيروت بـ((الاستكشافية)) لمواقف الأطراف اللبنانيين، ونفت المصادر أن يكون قد حمل أي مقترحات أو مبادرات جديدة، أو حتى أفكاراً تخرج الاستحقاق الرئاسي من دوامة التعطيل.

وعليه أنهى لودريان ((الفصل 4)) من مهمته الاستثنائية، وبدت جولته ((ثابتة))، في إطار مهمته المفتوحة في لبنان، وسط معالم اندفاع فرنسي متجدد لإحياء وساطة، لطالما تعثرت ولم تشق طريقها بعد نحو اختراق الطريق المسدود، الذي يعترضها، وفق مصادر سياسية مراقبة صرحت بذلك لـ((البيان))،

فيما اعتبرت مصادر معنية أن الحراك الفرنسي أتى خارج الزمن الرئاسي، ونوهت بإشارتها لـ((البيان)) إلى أن الرهان على تحرك باريس مجدداً حيال لبنان لا يتعلق بمبادرة في حد ذاتها، إذ إن ((القطبة)) الأساسية، التي يتمحور حولها التحرك الفرنسي أنه، هذه المرة، لا يدخل ضمن مبادرة رئاسية أو سياسية محددة، بل يتقاطع مع هم أكبر، تعبر عنه عواصم معنية بالوضع اللبناني، يتعلق بمستقبل البلد، ويجعل الرئاسيات مفصلاً أساسياً فيها.

وعليه، ثمة إجماع على أن لا عنوان واضحاً أو محدداً لتحرك لودريان الأخير، بين إعطائه طابع الاستطلاع، مع ما يعنيه من ((حض وحث، لا أكثر ولا أقل))، وبين انتزاع باريس لصورة الحضور على الساحة اللبنانية، واستمرار التأثير.

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