رحيل هنري كيسنجر.. «عملاق» الدبلوماسية الأمريكية

رحل عن عالمنا، ((عملاق)) الدبلوماسية الأمريكية، وزير الخارجية الأسبق، هنري كيسنجر، عن عمر ناهز المئة عام، بحسب ما أعلنت المؤسسة الاستشارية، المملوكة لكيسنجر، أمس.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن كيسنجر ((توفي (الأربعاء) في منزله بولاية كونيتيكت)). ولم يحدد البيان سبب وفاة كيسنجر، الذي عرف ببنيته الصغيرة، وصوته الأجشّ، ولهجته الألمانية الطاغية. ووفق البيان، تنظم عائلة كيسنجر مراسم دفن خاصة، مصحوبة بمراسم تكريم عامة، في وقت لاحق في نيويورك.

وظل كيسنجر، المنحدر من أصول ألمانية، حتى وفاته، فاعلاً على الساحة السياسية الدولية، إذ لم يثنه تقدمه في السن عن السفر، ولقاء العديد من قادة العالم، كان آخرهم: الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوليو الماضي في بكين.

وأثنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على إسهامات كيسنجر ((رجل الدولة الحكيم، وصاحب الرؤية))، في العلاقات الأمريكية السوفييتية. وقال في بيان، نشره الكرملين، إن ((اسم هنري كيسنجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسته الخارجية البراغماتية، التي مهدت في وقتها لانفراجة في التوترات الدولية، ومكنّت من التوصل إلى أهم الاتفاقات السوفييتية الأمريكية التي ساهمت في تعزيز الأمن العالمي)).

ووجّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ((تعازيه للشعب الأمريكي)) بوفاة ((عملاق التاريخ))، وكتب على ((إكس))، إن ((قرناً من أفكار، ودبلوماسية، كيسنجر، كان له تأثير طويل الأمد على عصره، وعلى عالمنا)).

وأشاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بكيسنجر، الذي فرّ من ألمانيا النازية إلى الولايات المتحدة، منوّهاً بـ((التزامه بالصداقة على جانبي الأطلسي)). وكتب شولتس على ((إكس)): ((ظلّ كيسنجر قريباً من وطنه ألمانيا. لقد خسر العالم دبلوماسياً عظيماً)).

فيما حيّا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ((الإسهامات المهمة في السلام والاستقرار)) للدبلوماسي الأمريكي المخضرم في آسيا. وفور إعلان الوفاة، قال الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، ((بوفاته كيسنجر خسرت الولايات المتحدة أحد أصواتها الأكثر صلابة، وتميّزاً، وموثوقية، واحتراماً على صعيد الشؤون السياسية الخارجية)). وأضاف: إن صعود كيسنجر كلاجئ ألماني إلى قمة صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية ((يدل على عظمته بقدر ما يعكس عظمة أمريكا)).

وكذلك، حيّا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، ((عملاق الدبلوماسيين))، وكتب على ((إكس)): ((بوفاة هنري كيسنجر، نفقد عملاقاً في الدبلوماسية، والاستراتيجية، وإرساء السلام)). بينما أشاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بـ((فنان الدبلوماسية))، قائلاً: ((لا أحد مثل هنري كيسنجر))، مضيفاً: ((كنت أكنّ له الإعجاب، وإذا كان من الممكن أن تكون الدبلوماسية في أعلى مستوياتها شكلاً من أشكال الفن، فإن هنري كان فناناً)).

ودافع بلير عن نهج كيسنجر في التعامل مع الشؤون العالمية. وقال ((مثل أي شخص واجه أصعب مشكلات السياسة الدولية، تعرّض للانتقاد في بعض الأحيان، بل وحتى الإدانة، لكنني أعتقد أنه لم يكن مدفوعاً دائماً بالسياسة الواقعية الخشنة، بل بالحب الحقيقي للعالم الحر، والحاجة إلى حمايته)).

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بذكرى سلفه. وقال كان ((كريماً جداً في حكمته ونصائحه. القليل من الأشخاص كانت لهم فرصة كتابة التاريخ، مثل هنري كيسنجر)).

وكتب وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، على ((إكس)): ((كان كيسنجر رجل دولة عظيماً، ودبلوماسياً يحظى باحترام شديد، سيفتقد على المسرح العالمي)). وأضاف: إنه التقاه ((قبل بضعة أشهر))، وناقشا قضايا العالم الأكثر أهمية. وأفاد: ((حتى بعمر 100 عام، حكمته، وفكره، متألقان)).

وأشادت بكين بكيسنجر ((صديق الشعب الصيني)) وأثنت على دبلوماسي لعب دوراً محورياً في إرساء علاقات بكين وواشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، ((خلال حياته، أولى كيسنجر أهمية كبيرة للعلاقات الصينية الأمريكية، وآمن بأنها مهمة لسلام وازدهار البلدين والعالم)).

ووصفت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، كيسنجر بـ((شخصية القرن على صعيد السياسة الدولية)). وكتبت على ((إكس)): ((كان قدوة بالنسبة لكثيرين)). وتابعت: ((ما سيبقى هو عظمته في مد اليد لبلدنا بعد الحرب العالمية الثانية، والبقاء مرتبطين في صداقة حتى النهاية)).

كما وصف السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شي فينغ، وفاة كيسنجر بـ((الخسارة الكبيرة)). وكتب الدبلوماسي الصيني على ((إكس)): ((أنا حزين جداً)) لوفاة مهندس التقارب بين واشنطن وبكين في سبعينيات القرن الماضي.

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