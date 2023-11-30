بلينكن: الهدنة تؤتي ثمارها ونأمل باستمرارها

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تؤتي ثمارها، في ظل إطلاق سراح الأسرى في القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية، وعبّر عن أمله في استمرارها.

وقال لصحافيين، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، في تل أبيب، ((العملية تؤتي ثمارها، وهي مهمة، ونأمل في استمرارها))، بحسب ما أوردت وكالة ((رويترز)).

وأضاف بلينكن: ((الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة، في حقها في الدفاع عن نفسها، وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجدداً))، في إشارة إلى اقتحام ((حماس)) لغلاف غزة، الذي تسبب في اندلاع الحرب.

وقال: ((أسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين (الأسرى) المحررين في غزة)). وأضاف ((وقف القتال أثبت نجاحاً في تأمين تحرير (الأسرى)، وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر)).

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة، حال استؤنف القتال.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن ((شدد خلال اجتماعه مع نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية، وحماية المدنيين جنوبي القطاع، قبل أي عملية عسكرية هناك)). وأضاف ميلر، إن بلينكن ((حض إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين)).

وشدد على ضرورة تهدئة التوتر في الضفة الغربية، وكذلك على ضرورة إسرائيل اتخاذ خطوات فورية، لمحاسبة المستوطنين، المتطرفين، على أعمال العنف في الضفة الغربية.

كما وصل بلينكن إلى رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. ووصل بلينكن إلى مقر السلطة الفلسطينية، عبر مركبة مصفحة، وذلك بعد وقت قصير من لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس.

وطالب عباس، خلال لقائه بلينكن، بضرورة وقف إطلاق النار، وإلزام حكومة إسرائيل، بالوقف الفوري للإجراءات، والانتهاكات، بحق الأسرى، إلى جانب تسليمه بلينكن ملفاً كاملاً عن جرائم إسرائيل في غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وفي خضم الزيارة، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة ((رويترز))، إن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتقليص منطقة القتال، وتوضيح الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها المدنيون الفلسطينيون بحثاً عن الأمان، خلال أي عملية إسرائيلية في جنوبي قطاع غزة، لمنع تكرار ما حدث في شمالي القطاع، من سقوط عدد هائل من الضحايا.

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