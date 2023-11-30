خلافات «ملف الأسرى» تهدد استمرار الهدنة في غزة

يسابق الوسطاء الزمن لتجديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة يومين إضافيين، بل وتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم، وذلك بعد أن اتفقت إسرائيل وحركة ((حماس)) على تمديدها، ليوم إضافي، تنتهي اليوم، عند الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، وسط خلافات بين الطرفين بشأن ((الأسرى)).

وقالت قطر، التي تتوسط المفاوضات بشأن الهدنة المؤقتة، إن الطرفين اتفقا على التمديد ليوم واحد، بنفس الشروط السابقة، أبرزها: ((وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية)). إذ تشترط إسرائيل تمديد الهدنة يوماً، مقابل إطلاق ((حماس)) سراح ((10 أسرى))، بحسب كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريجيف.

وصرّح ريجيف لشبكة ((سي.إن.إن)) الأمريكية: إن موقف إسرائيل بشأن أي تمديد للهدنة الإنسانية المؤقتة ((واضح تماماً))، مضيفاً إنه ((مقابل كل يوم تمديد، تطلق ((حماس)) سراح 10 أسرى)).

وترفض ((حماس)) أن يشمل الاتفاق الحالي أياً من الأسرى الجنود أو الرجال، وتقول إن التفاوض بشأنهم يجب أن يكون في اتفاق مختلف.

وقبل إعلان الاتفاق، قالت ((حماس)) إن إسرائيل رفضت عرضها بالإفراج عن 7 نساء وأطفال، إضافة إلى جثث 3 آخرين كانوا لقوا حتفهم ((في قصف إسرائيلي)).

ونقل موقع ((أكسيوس))، عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن القائمة الجديدة ((تشمل 8 نساء وأطفال، وليس 10 مثلما كان في الأيام الماضية)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبيل دقائق من انتهاء الهدنة المؤقتة السارية منذ ستة أيام، أن العمل بالتهدئة سيستمر في ظل مواصلة الوسطاء جهودهم لتمديدها وفق الإطار المنصوص عليه.

وأفاد الجيش في بيان: بأن الهدنة العملياتية ستستمر إلى اليوم، الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، في ظل جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح (الأسرى) وفقاً للشروط المتفق عليها مسبقاً بين الطرفين.

بينما أعلنت ((حماس)) أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة السارية ليوم إضافي. وذكرت في بيان: ((تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، هو الخميس (أمس)))، دون مزيد من التفاصيل.

مفاوضات

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن مفاوضين قطريين ومصريين يضغطون، لتمديد جديد للهدنة في غزة ليومين، مع الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال رئيس الهيئة، ضياء رشوان، إن هناك اتصالات قطرية مصرية، مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين، سعياً لوقف إطلاق النار، والإفراج عن مزيد من الأسرى، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة. وأوضح أن الجهود القطرية المصرية المكثفة، أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة أمس.

إفراج

في الغضون، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها أطلقت سراح دفعة جديدة من 30 معتقلاً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة، فيما أفادت ((حماس)) بأنها سلمت الصليب الأحمر أسرى إسرائيليتين في ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، الذي قام بدوره بتسليمهما إلى السلطات الإسرائيلية عبر معبر كارني بين إسرائيل وقطاع غزة، على أن يتم في وقت لاحق تسلم باقي المتفق عليهم من غزة، على أن ينقلوا إلى مصر معبر رفح.

ومنذ دخوله حيّز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، أتاح اتفاق الهدنة المؤقتة إطلاق سراح 70 أسيراً إسرائيلياً، مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أطلقت ((حماس))، بمعزل عن الاتفاق، سراح نحو 30 أسيراً أجنبياً، غالبيتهم تايلانديون.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و((حماس))، ليس كافياً، حسبما نشرت الوكالة الألمانية للأنباء.

وكتب غوتيريس على ((إكس)): ((تجري مفاوضات لإطالة أمد الهدنة، التي نرحب بها بشدة، لكننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي)). وأضاف أنه خلال الأيام الماضية كان هناك بصيص من الأمل والإنسانية. وتابع: ((لكن مستوى المساعدات لا يزال غير كافٍ تماماً لتلبية الاحتياجات الضخمة لأكثر من مليوني شخص. يحتاج المدنيون إلى تدفق مستمر للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المنطقة وعبرها)).

إلى ذلك، تسابق قوات الدفاع المدني في غزة، الزمن، لانتشال أكبر عدد من الجثامين المتحللة، تحت الأنقاض وفوقها، تحسباً لاندلاع الاشتباكات مجدداً، بانتهاء الهدنة المؤقتة.

وصرّح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، لموقع ((سكاي نيوز عربية)): إن قوات الدفاع المدني تبذل قصارى جهدها، لإخراج آلاف الجثامين، والمفقودين، أسفل الركام الناجم عن عمليات القصف الإسرائيلي على القطاع.

وتمكنت الفرق، منذ بداية الهدنة المؤقتة من انتشال نحو 300 جثماناً متحللاً، في شوارع، وطرقات مدينة غزة، وشمالي القطاع، لمكوثها فترة طويلة ملقاة دون تمكّن فرق الإسعاف، والدفاع المدني، من الوصول إليها، وانتشالها.

وعلى الرغم من نجاح فرق الدفاع المدني على مدار الأيام الماضية في انتشال بعض الجثامين، أفاد بصل، بأن حجم الدمار في القطاع كبير، لاسيما الطرق، والمباني، نتيجة الاستهدافات المتواصلة التي شهدها القطاع على مدار 50 يوماً تقريباً، تاركة خلفها دماراً هائلاً. وأوضح أن الإمكانات التي تمتلكها فرق الدفاع المدني، ضعيفة، مقارنة بالآلات والمعدات الضخمة التي تحتاج إليها الفرق، لإزالة الكم الكبير من الركام، وإخراج من أسفله.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز