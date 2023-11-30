مقتل 3 إسرائيليين بهجوم في القدس

فيما تشهد ((حرب غزة))، مفاوضات لتمديد الهدنة المؤقتة إلى أيام إضافية، أفادت الشرطة الإسرائيلية، أمس، بسقوط 3 قتلى، وإصابة 12، بينهم إصابات خطيرة، في عملية نفذها شقيقان فلسطينيان عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن قواتها حيدت منفذي العملية.

وفي الأغوار، أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية، النار، على سائق مركبة فلسطيني، بزعم تنفيذ الأخير، حادث دهس متعمداً، أسفر عن إصابة جنديين، ما أدى إلى سقوطه.

ونشرت صحيفة ((معاريف)) الإسرائيلية، أن عميد المحكمة الحاخامية في أشدود، الحاخام إليمالك واسرمان، من بين قتلى عملية إطلاق النار في القدس.

وبثّت إذاعة الجيش الإسرائيلي: أن منفذي الهجوم شقيقان، وأسيران سابقان، ينتميان لحركة حماس، من قرية صور باهر جنوبي القدس، وقد تم تحييدهما. كما تبنت ((حماس)) الهجوم.

وأضافت إذاعة الجيش، إن التحقيق الأولي، أظهر أن الهجوم كان مشتركاً بين عملية دهس، وإطلاق نار، وأن منفذيه قدما من القدس الشرقية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان: أن المهاجمين ((سقطا على الفور على أيدي جنديين، كانا خارج دوام الخدمة، ومدني أطلق النار عليهما)).

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل منفذ عملية الدهس في الأغوار، الذي قالت إنه شاب فلسطيني (25 عاماً)، من بلدة طمون، شمالي الضفة الغربية. وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الجريحين في حادث الدهس، الذي نفذ في الأغوار، هما جنديان في صفوفه.

إلى ذلك، سقط شاب فلسطيني، وأصيب عدد آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات أمام سجن ((عوفر)) العسكري، في بلدة بيتونيا، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): ((بسقوط الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاماً)، من قرية بيت عور التحتا، غربي رام الله، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف أمام سجن عوفر العسكري)).

من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 7 فلسطينيين من مدينة القدس، بحسب (وفا).

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل من بلدة القبيبة، شمال غربي القدس، 5 فلسطينيين، وآخر من بلدة بدو، وفتى من بلدة العيسوية، شمالي القدس.

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