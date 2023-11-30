مؤسسات ودوائر الدولة تحيي «يوم الشهيد» بمشاعر الفخر والإباء

أحيت دوائر ومؤسسات الدولة، أمس، ((يوم الشهيد))، الذي يصادف الثلاثين من شهر نوفمبر من كل عام، والذي يمثل مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بحياتهم فداء وتضحية لهذه الأرض الطيبة، وسطروا أسمى معاني البطولة والتضحية في سبيل أمن المجتمع والحفاظ على مكتسباته، فكانت مواقفهم الأبيّة وتضحياتهم الغالية، مثالاً للحق والخير والوفاء، ونبراساً يلهم الأجيال من بعدهم.

دروس التضحية

وشهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، مراسم إحياء ذكرى ((يوم الشهيد))، التي أقيمت بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين، واستهلت المراسم بتنكيس العلم ووقفة صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، أن يوم الشهيد يوم فخر واعتزاز بالشهداء الأبطال الذين قدموا لنا دروساً في التضحية، وقدموا نماذج مشرفة وخالدة في ذاكرة كل إماراتي وعربي، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن، والدفاع عن قيم العدل والإنسانية، وسطروا بدمائهم وتضحياتهم تاريخاً نتباهى به وباتت سيرتهم العطرة مصدر عز وفخر، فهم بذلوا الغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم فداء للوطن حتى يبقى علم الإمارات عالياً شامخاً.

احتفاء

واحتفى ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بيوم الشهيد، وذلك بمقره في مدينة زايد، بحضور ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وتضمنت مراسم الاحتفاء، الوقوف دقيقة دعاء صامت على أرواح الشهداء، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني.

معاني بطولة

وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إحياء القيادة العامة لشرطة دبي ذكرى يوم الشهيد، وبدأت مراسم الإحياء بتنكيس علم الدولة في الساعة الثامنة صباحاً، ثم إعادة رفعه في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وأكد معالي المري، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بحياتهم فداء وتضحية لهذه الأرض الطيبة، وسطروا أسمى معاني البطولة والتضحية.

وأوضح معاليه، أن يوم الشهيد يؤكد تقدير القيادة الرشيدة لشهدائها الأبرار الذين لن ينسى التاريخ إخلاصهم ووفائهم، فهم بحق الرجال الأوفياء، وأبناء زايد الذين نفخر ونعتز بهم أبد الدهر.

رجال بواسل

وأحيت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ذكرى ((يوم الشهيد))، بحضور معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.

وقال معالي مطر الطاير، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ستظل وفية لدماء شهدائها الأبرار، وبطولاتهم ستكون خالدة في أذهان الجميع ومبعث الفخر للأجيال القادمة.

قيم كرامة

ووقف موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي، يتقدمهم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، دقيقة دعاء صامت، في وقفة تحية وإجلال لتضحيات شهداء الوطن الذين جسدوا أسمى معاني الكرامة وشرف المواطنة الصالحة.

وقال معالي سعيد الطاير: ((نستذكر في يوم الشهيد خيرة أبناء الوطن البررة، الذين بذلوا الغالي والنفيس، وأعطوا بلادنا دون حدود، وقدموا أرواحهم في سبيل عزة الوطن ورفعته وشموخه وأمنه، وجسدوا أسمى معاني الشجاعة والعطاء والوفاء، وأنبل قيم الكرامة والفداء التي غرسها الآباء المؤسسون في المجتمع الإماراتي الأصيل، وتثمر بطولات ومآثر وطنية عظيمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان الإماراتي)).

فخر واعتزاز

كما أحيت هيئة الصحة بدبي، الذكرى السنوية ليوم الشهيد، حيث اصطفت قيادات الهيئة وجميع المسؤولين، يتقدمهم عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلف العلم في دقيقة صمت، وتحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن الأبرار.

وقال عوض الكتبي: إن ما قدمه شهداء الوطن من تضحيات بالنفس والدم، سيظل مصدر فخر واعتزاز كل إماراتي، كما ستظل أرواح الشهداء خالدة في كل أركان الوطن، وفي وجداننا جميعاً، نقتبس منها معاني الفداء والشموخ، ونروي معها قصصاً عن معاني التضحية، للأجيال القادمة.

كما أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على أن إحياء ذكرى يوم الشهيد كمناسبة وطنية تجسد فخر واعتزاز أبناء الإمارات بتضحيات الشهداء من أجل إعلاء راية الوطن خلف قيادتنا الرشيدة التي وجهت بإحياء يوم للشهيد تأكيداً على الافتخار بشهدائنا الأبطال الذين يشكلون مصدر إلهام واعتزاز للأجيال.

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