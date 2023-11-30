مدينة دبي الطبية تسجل نمواً 12 %

أعلنت مدينة دبي الطبية، تسجيلها نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي في 2023؛ الذي تحتفي خلاله بمسيرة تمتد 21 عاماً من الالتزام الراسخ بتعزيز معايير الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

يتزامن هذا النمو مع نجاح المدينة خلال العام الماضي لوحده في زيادة عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام إجمالي 19 منشأة بتوسيع نطاق عملياتها.

كما شهد عام 2023 إنجازات مهمة، بما فيها وضع حجر الأساس لمستشفى برايم، وتوسيع مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، وافتتاح عيادة كاندينسكي، أول عيادة طبية روسية في دبي، لتتيح تقديم الخدمات إلى مختلف أطياف مجتمع دولة الإمارات، كما وصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من مدينة دبي الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة، ما يعكس الثقة الكبيرة بدبي ومدينة دبي الطبية.

وقال علاء المنيني، المدير التنفيذي للشؤون المالية في سلطة المدينة: يضمن إصرارنا على تحقيق أعلى مستويات التميز استمرار مسيرتنا الحافلة بالازدهار وإحراز النجاح تلو الآخر، وتزويد شركاء الأعمال لدينا بفرص استثمارية قيّمة.

ولعبت مدينة دبي الطبية منذ تأسيسها عام 2002 دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل استثمارات الرعاية الصحية وتمكين نمو شركاء الأعمال لديها، حيث وقعت سلطة المدينة، هذا العام اتفاقيتي تعاون مع شركتي كلايم وجايد لاستشارات الرعاية الصحية.

وأطلقت مدينة دبي الطبية منصة سي 37 في عام 2021، وهي مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تديرها مدينة دبي الطبية وتم تصميمها لمنح الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام جزئي.

كما تضاعف عدد الأطباء العاملين في منصة سي 37 ثلاث مرات في العام الماضي ليبلغ 28 طبيباً، من بينهم 14 خبيراً دولياً قاموا بإجراء 5.619 عملاً جراحياً ضمن المنصة.

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