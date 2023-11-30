«المعرفة» تكشف نتائج الرقابة في 32 مدرسة خاصة بدبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن نتائج الرقابة المدرسية للمدارس الخاصة، التي تطبق المنهاج الهندي بالإمارة، البالغ عددها 32 مدرسة، في الدورة الحالية من الرقابة المدرسية 2023 - 2024.

ووفقاً للنتائج تم تسجيل 78 % من المدارس ضمن فئة جيد أو أفضل، وحققت 4 مدارس تقدماً ملحوظاً في جودة أدائها العام مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2022 - 2023م، حيث ارتقت هذه المدارس بجودة أدائها العام من فئة ((مقبول)) إلى فئة ((جيد))، فيما لم تشهد أي مدرسة خاصة تطبق المنهاج الهندي تراجعاً في جودة أدائها.

وتشير النتائج إلى أن مدرسة واحدة تطبق المنهاج الهندي قد حققت جودة أداء ضمن الفئة ((متميز))، فيما تم تصنيف 10 مدارس ضمن الفئة ((جيد جداً))، و14 مدارس ضمن الفئة ((جيد))، و7 مدارس بفئة ((مقبول))، فيما لم تصنف أي من هذه المدارس ضمن الفئتين ضعيف أو ضعيف جداً.

وأظهرت النتائج تلقي 83 % من طلبة المنهاج الهندي بدبي تعليماً ضمن فئة ((جيد)) فما فوق العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، مقارنة بنسبة 73 % العام الدراسي الماضي، بواقع 15 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليماً أفضل العام الدراسي الحالي، وذلك بحسب نتائج دورة الرقابة المدرسية في 32 مدرسة خاصة تطبق المنهاج التعليمي الهندي تستقبل 94 ألفاً و499 طالباً وطالبة.

وأفاد الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام الهيئة، بأن دبي حددت أهدافاً طموحة للسنوات العشر المقبلة، من خلال أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصادها، خلال العقد المقبل، بحيث تكون دبي من بين أفضل 3 مدن عالمية.

وأكد أن توفير تعليم عالي الجودة لطلبة مدارس دبي يعد أمراً محورياً لتحقيق مستهدفات دبي خلال العقد المقبل. وأشار إلى أن العام الدراسي الحالي شهد التركيز خلال عمليات الرقابة المدرسية للعام الثاني على التوالي على مدى جودة دمج المدارس، التي تطبق المنهاج الهندي لجودة حياة طلبتها، ضمن سياساتها ومناهجها، وتشير النتائج إلى أن خدمات وأنشطة جودة الحياة في 91 % من هذه المدارس ضمن فئة ((جيد)) أو أفضل مقارنة بنسبة 78 % العام الدراسي الماضي.

من جانبها، أوضحت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن النمو غير المسبوق في قطاع المدارس الخاصة من حيث زيادة عدد الطلبة الملتحقين فيها العام الدراسي الحالي يتزامن مع نمو مماثل في إتاحة المزيد من فرص التعليم عالي الجودة للطلبة.

وأضافت: يتضح ذلك من خلال حصول 83 % من طلبة المدارس الخاصة، التي تطبق المنهاج الهندي على جودة تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الحالي مقارنة بنسبة 45 % في الدورة الأولى من الرقابة المدرسية في هذه المدارس في العام الدراسي 2009 - 2010. وأردفت:

ستتمكن العائلات المنتقلة إلى دبي على مدار العام الدراسي من الحصول على كافة الخيارات وأحدث الحلول التعليمية في كل مدرسة خاصة بدبي، بما يعزز من مكانة دبي باعتبارها وجهة دولية للتعليم المتميز. ولفتت إلى أن المدرستين اللتين تطبقان المنهاج الباكستاني في دبي حصلتا على تصنيف ضمن الفئة ((مقبول)).

مشيرة إلى استقبال أولياء أمور الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة، التي تطبق المنهاج الهندي أو الباكستاني في دبي تقارير فردية، تم تصميمها خصيصاً لأجلهم.

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