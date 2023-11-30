دوائر الدولة تحتفي بعيد الاتحاد بفعاليات تجسد الفخر بالإنجازات

احتفلت دوائر ومؤسسات وجامعات بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة من خلال فعاليات متنوعة جسدت المناسبة، وعبرت عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت منذ قيام الدولة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: ((نعتز ونفتخر بمرور 52 عاماً من الرخاء والنماء في ظل قيادتنا الرشيدة التي واصلت البناء على إنجازات الآباء والأجداد لتكون الإمارات شعلة رائدة تنير الطريق للعالم بأسره نحو مفاهيم المحبة والإخاء التي تسهم في بناء دولة قوية قائمة على أسمى مبادئ التقدم في الريادة والعطاء)).

وتخلل احتفال الجامعة مشاركات متنوعة وعروضا قدمتها فرق عسكرية وخيالة، وفرقة حربية،، وكان لمشاركة الطلاب دور محوري في الاحتفال.

((دبي للإسعاف))

واحتفلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمناسبة تحت شعار ((رحلة نحو غدٍ مستدام)) بحضور مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقال مشعل جلفار في كلمته خلال الاحتفال: ((نبدأ حفلنا اليوم بمبدأ صاغه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: ((كل عام يمر يؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد والوطن الواحد.. العمل من أجل ترسيخ الاتحاد)).

وأكد أن الإنسان هو المحور الأول للاستدامة، فهي ليست عاماً، بل هي وجهة أساسها استدامة النجاح والأخلاق والقيم واستدامة الأوطان ونماؤها ونهوضها.

ونظمت مكتبة محمد بن راشد فعاليات تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية والورش والأمسيات الشعرية المخصصة لجميع أفراد العائلة.

وشهد الاحتفال مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً من الأطفال والعائلات، الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم بين الأجيال الجديدة، بما يتماشى مع روح الاتحاد ويجسد تاريخ الدولة ويدعم الترابط الأسري والمجتمعي.

وتضمنت الاحتفالية عدة فعاليات مميزة، هي دكان الخور، وجمع اللآلئ، ومزرعة الحيوانات الأليفة، وفقرة الصقار، وتصميم البرقع، إضافة إلى صناعة الدمى الشعبية، وفن الزخرفة النافرة، والطباعة على الخشب، وصناعة حقائب صديقة للبيئة، وصناعة الدخون، وفن الليوا، والعرس الإماراتي.

شرطة رأس الخيمة

واستكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة استعداداتها الأمنية من خلال تكثيف وجودها في كل الأماكن والمرافق العامة، ومواقع الاحتفال بعيد الاتحاد، ونقاط تجمع وتجمهر الجماهير، فضلاً عن تكثيف وجود الدوريات المرورية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية في جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية.

ودعت القيادة العامة للشرطة كل أفراد الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى الحضور والمشاركة ضمن فعاليات مسيرة عيد الاتحاد 52، التي ستنطلق من كورنيش القواسم في الإمارة، مساء اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً، بمشاركة مختلف وحدات الشرطة العسكرية، والدفاع المدني، والإسناد الميداني، وموسيقى الشرطة، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والمحلية، وجميع أعيان ومجتمع رأس الخيمة.

((دبي الخيرية))

واحتفلت جمعية دبي الخيرية في مقرها باليوم الوطني الثاني والخمسين للاتحاد بحضور عادل السويدي عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق مدير العمليات، ومديري الإدارات والموظفين الذي قال عادل السويدي:تجسد هذه المناسبة الشخصية الوطنية الفاعلة لأبناء الدولة وتشكل فرصة متجددة للوفاء لهذا الوطن وترسيخ الانتماء له وتعزيز الولاء لقيادته الرشيدة، ونحن في جمعية دبي الخيرية نجدد العهد بالوفاء للوطن ولقيادته وشعبه، ومستمرون في خدمة بلدنا وشعبه وماضون في ظل سياسة الدولة ونهجها في العمل التنموي والخيري والإنساني محلياً ودولياً.

وأضاف: نؤكد في دبي الخيرية التزامنا بالعمل بروح الاتحاد على خطى قيادتنا الرشيدة باعتبارها مثلاً أعلى لنا ولمجتمعنا في العمل الخيري والإنساني الذي أمست دولتنا الحبية بموجبه في مصاف الدول بعد تصدرها لسنوات قائمة المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا بدخلها القومي.

وهذا يعكس الجهود المضنية التي تبذلها الدولة لخدمة البشرية أينما كانت وتستمد جذورها من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)) وتأكيدا على ترسيخ ثقافة العطاء وحب الخير للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز