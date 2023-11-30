الشيخة فاطمة: شهداء الوطن رمز الأمة ودرعها المتين

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في رسالة نصية بعثتها إلى أمهات الشهداء بمناسبة ((يوم الشهيد)) الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، أن ذكراهم ستبقى نبراساً يقتدي به أجيال المستقبل، ويستمدون من بطولاتهم معاني العزم والعزيمة والإرادة الوطنية والصدق والإخلاص في حب الوطن.

وفيما يلي نص الرسالة: ((الشهداء رمز الأمة وثباتها، وإقدامهم بالذود عن حمى الوطن يمثل الحصن المنيع والدرع المتين الذي يجعل راية الإمارات دوماً خفاقة. نحن فخورون بأمهات الشهداء وبالأبطال الذين ارتقوا في سبيل الإمارات وستبقى أسماؤهم محفورة في ذاكرة أبناء هذا الوطن المعطاء)).

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