الشيخة فاطمة: شهداء الوطن رمز الأمة ودرعها المتين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في رسالة نصية بعثتها إلى أمهات الشهداء بمناسبة ((يوم الشهيد)) الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، أن ذكراهم ستبقى نبراساً يقتدي به أجيال المستقبل، ويستمدون من بطولاتهم معاني العزم والعزيمة والإرادة الوطنية والصدق والإخلاص في حب الوطن.
وفيما يلي نص الرسالة: ((الشهداء رمز الأمة وثباتها، وإقدامهم بالذود عن حمى الوطن يمثل الحصن المنيع والدرع المتين الذي يجعل راية الإمارات دوماً خفاقة. نحن فخورون بأمهات الشهداء وبالأبطال الذين ارتقوا في سبيل الإمارات وستبقى أسماؤهم محفورة في ذاكرة أبناء هذا الوطن المعطاء)).
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