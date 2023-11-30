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ذياب بن محمد يشهد وقفة الدعاء الصامت احتفاء بيوم الشهيد

11/30/2023 7:29:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، وقفة الدعاء الصامت في واحة الكرامة التي نظمها المكتب احتفاءً بيوم الشهيد، وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار واعتزازاً بشجاعتهم وبطولاتهم وعطائهم.

ودعا سموه، المولى عز وجل، أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، راجياً الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والعزة والمنعة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتضمنت فعالية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، الوقوف دقيقة صمت ودعاء لأرواح الشهداء، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، أعقبها رفع العلم وعزف السلام الوطني، تعبيراً عن تلاحم وترابط أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، وتجسيداً لفخرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين سطروا أروع ملاحم العز والفخر، وجسدوا القيم النبيلة .

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