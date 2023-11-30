طحنون بن زايد: يوم الشهيد عنوان البطولات المشرفة

حيا سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، التضحيات الجسام التي قدمها شهداء الوطن الأبرار في ساحات الفخر والشرف، مؤكداً أن الأوطان تبنى بتضحيات أبنائها، وأن ((يوم الشهيد)) هو عنوان البطولات المشرفة لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة كي يبقى وطننا كريماً مهاباً مصاناً.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: ((يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة يعبر فيها أبناء الإمارات عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات الأبطال البواسل الذين سطروها في ساحات العز، وضربوا أروع الأمثلة في البذل من أجل وطنهم وترابه الطاهر، مقدمين أعز ما يملكون ذوداً عن حياضه وحفاظاً على مُقدراته ومكتسباته)).

وأثنى سموه، على أسر الشهداء وذويهم الذين ربوا أبناءهم على حب الوطن والتضحية من أجله، مشيداً بوقوف القيادة الرشيدة وشعب الإمارات المعطاء إلى جانبهم، مؤكداً أن الإمارات قيادة وشعباً، ستظل على تقديرها لتضحيات الشهداء وبذلهم من أجل وطنهم.

وقال سموه، في ختام كلمته، إن تضحيات شهداء الوطن ستبقى أبد الدهر محفورة في الوجدان والقلوب تحفظها الأجيال جيلاً بعد جيل، معبرة عن المعاني الحقيقية لقيم الانتماء للوطن، والولاء لقيادته.

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