حاكم أم القيوين والشيوخ يشهدون مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مراسم ذكرى يوم الشهيد، التي جرت أمس في واحة الكرامة في أبوظبي تخليداً ووفاء لشهداء الوطن الأبرار في مختلف الميادين.

كما حضر المراسم كل من: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وبدأت مراسم يوم الشهيد بوصول صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا إلى واحة الكرامة، ثم توجه سموه إلى نصب الشهيد، ووضع عليه إكليلاً من الزهور، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية إجلال لأرواح الشهداء، وإكباراً لتضحياتهم من أجل الوطن وبطولاتهم في ميادين العز والكرامة.

وبهذه المناسبة كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم، حيث سلم سموه وسام الشهيد إلى أسر كل من الشهداء.

وتأتي هذه المبادرة عرفاناً بتضحيات شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم في سبيل أمن الوطن وحتى تظل رايته خفاقة وتقديراً للمواقف الوطنية الأصيلة، التي أبدتها أسرهم مسطرة أروع قصص الوفاء والولاء للوطن.

وبعد ذلك توجه سموه إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقى خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي كلمة يوم الشهيد قال فيها: إن في تاريخ الأمم والشعوب أياماً ليست كغيرها من الأيام، بما ترمز إليه من معانٍ كبيرة، وما تحمله من دلالات ودورس تظل باقية في نفوسنا. نعيش معاً اليوم، أحد هذه الأيام الغالية على قلوبنا، وهو ((يوم الشهيد)) يوم الثلاثين من نوفمبر، حيث نكرم بذكرى شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء لوطننا الغالي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: ((أقف أمامكم اليوم مدركاً تماماً لمشاعر الفخر والاعتزاز، التي ينبض بها قلب كل أسرة فقدت شهيداً عزيزاً عليها، ومقدراً كل التقدير لتضحيات شهدائنا، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، حيث أنني معكم اليوم كابن لأحد شهداء هذا الوطن الغالي)).

وأضاف مخاطباً أسر الشهداء، خاصة أمهاتهم اللاتي أنشأن أبناءهن على معاني الشجاعة والإقدام والإيتار، أنتم أعظم مثال مشرف على الصبر والعطاء، وتضحيات شهدائنا ستظل حاضرة بيننا، وخالدة في وجداننا، وستمدنا دائماً بالعزيمة لخدمة وطننا الإمارات.

وأكد أن تقدم دولة الإمارات هو ثمرة جهود وتضحيات أبنائها في جميع الميادين، وستظل الإمارات بإذن الله، وبرؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفاء أبنائها، رائدة وملهمة للعالم أجمع، وتبقى رايتها عالية خفاقة ورمزاً للقوة والعزة والسلام.

وأضاءت 9 أضواء تخليداً لذكرى الشهداء الأبطال، الذين استشهدوا خلال تأديتهم مهامهم الوطنية، كما حلقت طائرات القوات الجوية والدفاع الجوي فوق سماء الواحة، مشكلة لوحة الجندي المفقود، اعتزازاً وتخليداً لتضحيات جنودنا البواسل، الذين وهبوا أرواحهم ليبقى علم دولة الإمارات العربية المتحدة عزيزاً شامخاً.

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