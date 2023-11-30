سعود بن صقر ونائب رئيس كوت ديفوار يبحثان التعاون لدعم العمل المناخي العالمي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، تيموكو ميلي كوني، نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى.

ترحيب

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات. كما استعرض الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم العمل المناخي العالمي في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي.

شكر وتقدير

وعبر نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة دولة الإمارات وحضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.

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