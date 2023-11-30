حاكم الشارقة يلتقي رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق «طموح زايد 2»

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، رائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وفريق مهمة ((طموح زايد 2)) من مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

ورحب سموه في بداية اللقاء برائدي الفضاء والوفد المرافق لهم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التي تعتبر منصة أكاديمية خصبة لدراسة وإجراء البحوث العلمية حول مجالات الفضاء والفلك، من خلال مجموعة من القاعات والمختبرات العلمية الهامة، إضافة إلى تعريف الزوار بأهم الحقب والمجالات الفضائية والفلكية.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية، وأبرزها مهمة السير في الفضاء، التي استمرت لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة.

كما تعرّف سموه، من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة، الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية، انطلاقاً من محطة المراقبة الأرضية في هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديراً لدعمه الكبير. وأعرب فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بقيادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة المركز.

ويوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وسالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وأعضاء فريق البعثة، عن عميق امتنانهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشيدين بدعمه المتواصل. كما استعرض الفريق أبرز جهود برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسلط الضوء على مهامه المستقبلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز