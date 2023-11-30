محمد بن زايد ومحمد بن راشد: شهداؤنا حروف من نور وتضحياتهم محفورة بذاكرة الأجيال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي العزيز، وسيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم. وأضاف سموهما: شهداؤنا حروف من نور وتضحياتهم محفورة بذاكرة الأجيال

ووجّه سموهما تحية تقدير وامتنان لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء الذين ضربوا أروع المُثل في التضحية والفداء.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((في يوم الشهيد، نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن مبادئه الأصيلة، وسجلوا أسماءهم بحروف من نور في أشرف صفحات التاريخ. ونوجه تحية تقدير وامتنان إلى ذويهم الذين ضربوا أروع المُثل في التضحية والفداء، وندعو الله أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عزها ومجدها)).

يوم فخر واستذكار

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((‏يوم الشهيد يوم فخر للوطن.. يوم استذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن.. يوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء.. يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي العزيز)).

وأحيت الإمارات أمس ((يوم الشهيد)) تخليداً لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات الشرف خلال أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وفاء وامتنان

وتستذكر الإمارات، في هذه المناسبة التي تصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام، بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة، وقدموا أرواحهم فداءً له، في تجسيد لمعاني الوفاء والامتنان لقيم التضحية وحب الوطن والولاء والالتفاف حول القيادة الرشيدة، التي سخرت كل شيء لتبقى الإمارات عنواناً للتسامح والسلام والإنسانية.

وفي ((يوم الشهيد)) تقف الإمارات، حكومة وشعباً، وقفة فخر وامتنان لتضحيات الأبطال الميامين، الذين تخرجوا في مدرسة ((زايد الخير))، التي ظلت وستظل ناصرة للضعيف، ومغيثة لكل ملهوف. ويحظى دعم ورعاية أسر الشهداء وتلبية احتياجاتهم باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

استراتيجية متكاملة

وعملت الإمارات على تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم وتلبية متطلبات توفير الحياة الكريمة لأسر الشهداء، تضمنت محاور أساسية، منها دعم الاستقرار الأسري عبر برامج الإسكان وتوفير المنازل، وتعزيز الخدمات المقدمة لأبناء الشهداء في قطاع التعليم ومتابعة تحصيلهم العلمي، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة، ومنظومة متكاملة من مبادرات الدعم الاجتماعي، ومبادرات تنمية المهارات العلمية، والثقافية، والرياضية، وغيرها من المهارات.

أولوية

ويشكل ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الشهداء وذويهم إحدى أبرز الأولويات في دولة الإمارات، التي تحرص على التواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم بالنسبة للسكن والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.

وتولي الإمارات عناية فائقة لمستقبل أبناء الشهداء، وتوفير البيئة الدراسية المناسبة التي تتيح لهم التفوق في تحصيلهم، وتوفير الفرص المناسبة لهم ليكونوا قادة متميزين في المستقبل، عبر المتابعة وزيارة مدارس الدولة لتفقد الطلبة أبناء الشهداء ومتابعة شؤون دراستهم، والاطمئنان على سير تحصيلهم العلمي وتفوقهم، والعمل على متابعة وتأمين كل أوجه الدعم والرعاية والاهتمام بهم.

رئيس الدولة:

في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن

شهداؤنا سجلوا أسماءهم بحروف من نور في أشرف صفحات التاريخ

نائب رئيس الدولة:

يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم

يوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء

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