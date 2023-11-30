«الصحة».. مشاريع ومبادرات رائدة في الحفاظ على البيئة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشاركتها في فعاليات ((يوم الصحة))، ضمن ((كوب28))، والذي تستضيفه الإمارات حالياً في مدينة إكسبو دبي.

وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها مشروع ((قياس الانبعاثات الكربونية في المرافق الصحية))، ومشروع ((قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ))، إلى جانب الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا المبتكرة، والسياسات الاستراتيجية للرعاية الصحية المستدامة.

تأتي مشاريع الوزارة خلال المؤتمر ضمن جهود الدولة الرامية إلى تقديم حلول عملية وفعالة، للحد من تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان، والكشف عن التغيرات الصحية، ورصد أعباء الأمراض ذات الصلة بالمناخ، والتأهب لمواجهتها بمرونة وجاهزية.

وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنفيذ مشروع قياس الانبعاثات الكربونية في المرافق الصحية، حيث يتم تطبيق هذا المشروع في المقام الأول على منشآت صحية محددة لتحديد حجم الانبعاثات، والعمل على وضع خطة تستهدف تخفيض هذه الانبعاثات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني، وتعزيز التنسيق الشامل لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة، ومكافحة تغير المناخ.

ويركز الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ وأثره على الصحة على أربعة محاور، هي: الحوكمة، والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة لمجابهة تغير المناخ، من خلال المراقبة المستمرة والإنذار المبكر والاستجابة، كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.

وأجرت الوزارة تقييماً لقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، وباتباع أدواتها في التقييم.

مؤشرات

وتتم متابعة التنفيذ عن طريق مجموعة من المؤشرات، منها تحديد ووصف وترتيب أولويات المخرجات الصحية الرئيسية الناتجة عن تغير المناخ، وتحديد الفئة الأكثر عرضة للأخطار الصحية الناتجة عن تغير المناخ، وتوثيق المعلومات الأساسية لرصد التغييرات في قابلية التأثر مستقبلاً، وتقييم خيارات التكيف.

شراكة

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: يسعدنا أن نكون جزءاً من فعاليات هذا الحدث العالمي الحيوي.

ونتطلع من خلاله إلى مد جسور الشراكة والتعاون في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع تخصيص رئاسة مؤتمر الأطراف للمرة الأولى في تاريخه يوماً للصحة، والذي يشكل منصة دولية لبناء منظومات صحية عادلة ومرنة مناخياً على المستوى العالمي، من خلال تبادل الأفكار والآراء والخبرات ووضع الخطط المستقبلية، التي من شأنها حشد الجهود العالمية، من أجل التصدي لتأثير تغير المناخ على الصحة.

وأكد معاليه أن مشاركة الوزارة في المؤتمر تأتي ضمن رؤية دولة الإمارات، والتزامها الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، والحد من تأثيرات تغير المناخ على الصحة، حيث تضع الدولة في مقدمة أولوياتها الحفاظ على حياة البشر، وتحسين سبل عيشهم استرشاداً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاهتمام والحرص على صحة الإنسان والمجتمعات حول العالم.

التزام

من جانبه قال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: تجسد هذه المشاركة التزام الوزارة بالتوجهات الوطنية في هذا المجال، ودعم العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون والشراكة مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية المعنية على وضع خطط وبرامج وسياسات استراتيجية لتحقيق رعاية صحية مستدامة في مواجهة التحديات المناخية العالمية، بما يحقق التطلعات المشتركة نحو مستقبل صحي ومستدام للبشرية جمعاء.

وأكد التزام الوزارة بإطلاق ودعم المشاريع والمبادرات، التي تصب في إطار سياسة وطنية وخطة عمل بشأن الصحة وتغير المناخ، ودمجهما في الاستراتيجية والسياسة الوطنية للصحة العامة، وتشمل تقييم الآثار الصحية للتغير المناخي وتحديثه كل سنتين بالأدلة.

بدوره قال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: ((تكمن أهمية يوم الصحة ضمن مؤتمر ((كوب 28)) في السعي إلى تحقيق تقدم ملموس وجوهري للعمل الدولي في مجالي الصحة والمناخ، وتعكس مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المؤتمر حرصها على تعزيز الاستجابة الصحية لتغير المناخ وتعمل في سبيل ذلك على مشاريع ومبادرات رائدة في هذا المجال.

من خلال تطوير أدوات تقييم قابلية التأثر والتكيف، ووضع خطط تكيف وطنية مخصصة لقطاع الصحة، إلى جانب العمل على تحديث الإطار الوطني للدولة بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإرساء منظومة صحية صديقة للبيئة وقادرة على الاستجابة لآثار تغير المناخ)).

يوم للصحة

جدير بالذكر أن رئاسة مؤتمر ((كوب 28)) خصصت يوماً للصحة، خلال فعاليات المؤتمر لأول مرة في تاريخه، ويشهد هذا اليوم مناقشة التحديات، التي يفرضها تغير المناخ على المنظومة الصحية، وتشجيع الاستثمارات الطموحة بهدف بناء منظومات صحية مرنة وعادلة، لديها القدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ.

ويركز يوم الصحة على هشاشة النظم الصحية الحكومية، التي أظهرتها جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، والحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية لتمكين هذه النظم من الاستجابة لتغير المناخ، إلى جانب التركيز على الأخطار، التي تتعرض لها صحة البشر، بسبب تغير المناخ، ومنها تحور الأمراض، واتساع نطاق انتشارها.