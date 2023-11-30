«مصدر» تنتج 20 غيغا واط من الطاقة النظيفة

أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، أن الشركة بدأت رحلتها الطموحة في قطاع الطاقة النظيفة، بإطلاق أول مشاريعها في عام 2009، مع تدشين محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميغا واط في مدينة ((مصدر)) بأبوظبي، وفي عام 2013، تم افتتاح محطة ((شمس))، كأول محطة للطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغا واط.

ولتضاعف بعد ذلك قدراتها بمقدار 200 ضعف، وتحقق إنجازاً استثنائياً، والذي تمثل بتدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية، بقدرة 2000 ميغا واط، والتي تشكل نقلة نوعية ضمن خطط دولة الإمارات الاستراتيجية، لضمان أمن الطاقة، وتنويع مصادرها، والسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وقال:

على مدى سبعة عشر عاماً، توسعت مشاريع ((مصدر)) في العالم، حتى أصبحت محفظة مشاريع ((مصدر)) اليوم تُنتج أكثر من 20 غيغا واط في 40 دولة حول العالم، موزعة في 6 قارات، تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم، وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يكفي لتزويد 5.25 ملايين منزل بالطاقة، وما يعادل إزالة 6.5 ملايين سيارة من الطرقات.

أهداف طموحة

وأشار الرمحي إلى أن أهداف ((مصدر)) الطموحة لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغا واط بحلول عام 2030، مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات المقبلة، كما تستهدف الشركة إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، بحلول العام نفسه، وقال:

تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات، نفخر باستضافة الإمارات ((كوب 28))، لتسريع عجلة العمل المناخي على المستويين الوطني والعالمي، حيث حرصت الدولة على ترسيخ العمل المناخي، ضمن استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي المنشودة.

وأكد الرمحي أن الإمارات تبنت منذ تأسيسها نهج الاستدامة والحفاظ على البيئة، حيث حرص المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، على ترسيخ مبادئ الاستدامة في ثقافة وشخصية الإنسان الإماراتي، وكرّس جهوده من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

مضيفاً أنه بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها الاستشرافية، تم تأسيس شركة ((مصدر)) في عام 2006، بهدف تعزيز جهود الاستدامة، وبناء القدرات، واكتساب المعرفة، وتنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية في مجال الطاقة المتجددة، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولتمثل نموذجاً حياً ومسهماً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي.

وأضاف: ((مصدر)) أسهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المتجددة وأدت دوراً محورياً في تنويع محفظة أصول الطاقة المتجددة للإمارات مشيرا إلى مواصلة زيادة استثمارات ((مصدر)) في قطاع الطاقة النظيفة، محلياً وعالمياً، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في العالم، لتوسيع محفظة مشاريع الشركة العالمية، وترسيخ ريادتها.

طاقة متجدّدة

وقال الرمحي: الطاقة المتجدّدة محور اهتمام مؤتمر((كوب 28))، نظراً لدورها في خفض الانبعاثات، والحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يدعو المؤتمر الأطراف المعنية حول العالم، لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، من أجل تسريع تحقيق انتقال منظم وذكي في قطاع الطاقة.

وأضاف: ((مصدر)) تستضيف خلال المؤتمر دورة استثنائية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، تضم سلسلة من النقاشات رفيعة المستوى، بهدف دعم وتحفيز العمل المناخي، والتوصل إلى قرارات أكثر فعالية، واتخاذ إجراءات عملية.

وتابع: ((مصدر)) إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ضمن الأسواق الناشئة، ولديها ما يقرب من 2 غيغاواط من المشاريع على مستوى المرافق قيد التشغيل في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن انتشار فرق تطوير التابعة لها في الأسواق الرئيسة في دول الجنوب العالمي، وتلتزم ((مصدر)) بدعم المجتمعات النائية، وتوفير الفرص الاقتصادية.

وبالتالي، تحقيق تأثير إيجابي في حياة المجتمعات، وتعمل الشركة على تعزيز إمكانية الوصول إلى الطاقة في دول الجنوب العالمي، من خلال مشاريعها في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.