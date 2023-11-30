عيد الاتحاد و«كوب 28» يرفعان إشغال فنادق دبي إلى 95%

ارتفعت نسب الإشغال في فنادق ومنتجعات وشقق فندقية في دبي، إلى نسب تراوحت بين 85% إلى 95%، بالتزامن مع عطلة عيد الاتحاد، وانطلاق مؤتمر ((كوب 28))، الذي يعقد في ((إكسبو دبي)) حتى 12 ديسمبر 2023، حيث تم تخصيص فنادق بشكل كامل للوفود الرسمية المدعوة للحدث.

وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي: ((متوسط نسب إشغال فنادق دبي، خلال الفترة الحالية بحدود 95%، ويتجاوز ذلك في بعض الفنادق القريبة من موقع إكسبو، الذي يستضيف مؤتمر الأطراف، وبعض الفنادق الشاطئية والفنادق القريبة من وسط دبي، الأمر الذي انعكس على الأسعار، التي شهدت ارتفاعات متباينة بالتوازي مع حجم الطلب)).

وأضافت المصادر: ((الانتعاش السياحي الذي تشهده دبي خلال الشهر الأخير من العام، تنعكس بالإيجاب على العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال حتى نهاية العام الجاري نتيجة الدخول في موسم الذروة السياحي، وكثرة الأعياد والإجازات)).

قفزة

وكشفت مؤسسة ((كوستار)) المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق، أن السوق الفندقي في دبي سجل قفزة ملحوظة في معدلات الإشغال، وفقاً للحجوزات الفندقية المؤكدة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وقالت شركة ((إس تي آر)) المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إن الأحداث الكبرى، التي تستضيفها دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع الموسم السياحي في الإمارة، سيسهمان في رفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: ((فنادق ((إشراق للضيافة)) إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا الإماراتية، والتي تمتلك أكثر من 8 فنادق سجلت متوسط إشغال يزيد على 95% حتى الآن، وذلك تزامناً مع انطلاقة ((كوب 28))، وعطلة عيد الاتحاد)).

وأضاف بشارة: ((هناك زيادة كبيرة حالياً في الطلب على الغرف الفندقية لقضاء عطلة عيد الاتحاد، والتي تتزامن أيضا مع انطلاقة فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، لاسيما من السوق المحلي، الأمر الذي انعكس على نسب الإشغال، التي ارتفعت بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% خلال الأيام المقبلة)).

وأوضح أن العروض الترويجية التي أطلقتها الشركة أسهمت في تنشيط السياحة الداخلية، وزيادة عدد النزلاء من السوق المحلي، مشيراً إلى أن فنادق الشركة قامت بإطلاق عروض على الإقامة والمرافق، تتضمن خصومات تزيد على 30%.

ولفت إلى أن قطاع الضيافة لدى مجموعة محمد وعبيد الملا، يضم 8 فنادق من فئة الخمس نجوم، وهما فندقا كراون بلازا، و4 فنادق هوليداي إن إكسبرس، وفندقان، هوليداي إن آل مكتوم، وستاي بريدج مطار دبي آل مكتوم.

زخم كبير

بدوره، قال حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كارلتون، إن نسب إشغال فنادق المجموعة وصلت إلى حدها الأعلى، في ظل زيادة الزخم الكبير للسياحة من السوق المحلي خلال عطلة عيد الاتحاد، بالإضافة إلى زخم مؤتمر ((كوب 28)).

وأضاف: ((هناك طلباً قوياً على حجوزات الفنادق من قطاع الأعمال، تزامناً مع الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تستضيفها دبي خلال هذه الفترة، وعطلة عيد الاتحاد تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الإشغال، بسبب زيادة الطلب من السياحة المحلية في دولة الإمارات، فضلاً عن تدفق الزوار من الأسواق الدولية المختلفة)).

وقال عبد الهادي، إنّ نسب الإشغال في الفندق لامست في بعض الأيام 100%، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي في دبي بشكل عام يواصل تحقيق معدلات نمو كبيرة للغاية، في ظل الطلب القوي من السوقين المحلية والدولية، وأن فنادق المجموعة سجلت أرقاماً أفضل من مستويات ما قبل الجائحة بكثير.

من جهته، قال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا: مع اقتراب عطلة عيد الاتحاد وانطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف، من المتوقع أن تحقق فنادق المجموعة في الإمارات نسب إشغال مرتفعة تزيد على 95%، وبمتوسط إقامة لمدة يومين، تم إجراء أكثر من 23% من الحجوزات بشكل مبكر.

في السياق، توقّع جان هاناك، المدير العام لمجموعة فنادق راديسون في الإمارات وعمان والبحرين وقطر، تجاوز مستويات الإشغال في فنادق راديسون نسبة 90%، خلال عطلة عيد الاتحاد وفترة انعقاد مؤتمر الأطراف.

وأضاف: ((بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف تم تصميم أحدث مبادراتنا ((ليالٍ خالية من الانبعاثات))، والتي تم إطلاقها قبل انعقاد مؤتمر المناخ، وذلك لتعويض البصمة الكربونية للإقامات في فنادقنا، كجزء من التزامنا بتحقيق بيئة خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050)).

وقال جريج موسيس، مدير فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، إن الفندق يتوقع نسب إشغال كبيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تأتي بالتزامن مع عيد الاتحاد وانطلاق فعاليات كوب 28، متوقعاً أن يستمر الأداء المتميز للفندق حتى نهاية العام الجاري، في ظل زيادة الأعياد والفعاليات.