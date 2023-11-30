ملوك ورؤساء الدول يتوافدون إلى الإمارات لحضور «COP28»

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كلاً على حدة، ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، الذين توافدوا إلى الدولة لحضور ((COP28)).

حيث استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل إلى البلاد، أمس، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كلاً على حدة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولويس ايناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

استقبال

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، الذي وصل إلى أبوظبي على رأس وفد مملكة البحرين، كما كان في استقباله الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي وصل إلى البلاد في زيارة عمل، يترأس خلالها وفد الأردن المشارك في أعمال ((COP28))، كما كان في استقبال ملك الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من كبار المسؤولين.

لقاء

واستقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند لدى وصوله إلى البلاد، لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)).

كما وصل إلى البلاد، أمس، بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، وكان في استقبال ميقاتي في مطار آل مكتوم الدولي معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

منصور بن زايد في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي

خالد بن محمد بن زايد يستقبل السيسي ولولا دا سيلفا

حمدان بن محمد يستقبل حمد بن عيسى وعبدالله الثاني

سيف بن زايد يستقبل ناريندرا مودي