100 مليون دولار مساهمة من الإمارات في صندوق عالمي للمناخ

أعلنت دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق عالمي للمناخ، وأقرت الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) رسمياً اتفاقاً بشأنه، تزامناً مع انطلاق أعمال المؤتمر، أمس، في مدينة ((إكسبو دبي)).

وهنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ.

وقال سموه: ((يسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق))، داعياً كافة الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر)).

وتعهدت ألمانيا بـ 100 مليون دولار لدعم الصندوق، والمملكة المتحدة بنحو 50 مليون دولار للصندوق، و25 مليون دولار أخرى لترتيبات تمويله، وأسهمت اليابان بـ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 17.5 مليوناً من الولايات المتحدة.

خطوات رائدة

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات أسهمت في اتخاذ خطوات رائدة وسباقة لتعزيز العمل المناخي العالمي عبر كافة مجالاته وموضوعاته، خاصة معالجة الخسائر والأضرار، لتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان، مع حماية البشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك بمناسبة إعلان معاليه عن التوصل إلى اتفاق رائد لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيداً بالجهود المكثفة للعديد من الأفراد على مدار سنوات، والتي أدت إلى تحقيق التقدم المنشود بشأن الصندوق في دبي، لافتاً إلى أن توافق العالم على تفعيل الصندوق بعد عام واحد من اتفاق الأطراف على إنشائه في شرم الشيخ هو تقدم غير مسبوق.

توصيات

وتم الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال COP27، الذي عُقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبدأ تفعيله، أمس، بناء على الاتفاق، الذي توصلت إليه الأطراف بعد خمسة اجتماعات، عقدتها اللجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار.

وكان الاجتماع الخامس، الذي شهد التوصل إلى التوصيات اللازمة لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله، عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري في أبوظبي بناء على اقتراح من رئاسة COP28 لكسر الجمود، الذي ساد حتى الاجتماع الرابع.

وقدم الاجتماع الخامس توصيات لتفعيل الصندوق بما يتضمن توفير الدعم الأساسي والمنح اللازمة للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، ونقلت رئاسة COP28 هذه التوصيات إلى الحكومات الوطنية قبل انطلاق المؤتمر تمهيداً للقرار الحاسم، الذي تم التوصل إليه اليوم.

إشادة عالمية

وأشاد مسؤولون حكوميون ودوليون بالقرار التاريخي، الذي اتخذه ((COP28)) في دبي، أمس، لتفعيل إنشاء صندوق عالمي يختص بالمناخ، فقد تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما، والمملكة المتحدة بـ 40 مليون جنيه استرليني للصندوق، و20 مليوناً أخرى لأغراض متصلة بتمويله، واليابان بـ 10 ملايين دولار، والولايات المتحدة بـ 17.5 مليون دولار للخسائر والأضرار، وهي خطوة مهمة في توفير الدعم للمجتمعات الضعيفة، وبناء القدرة على الصمود للأشخاص، الذين يعانون من الآثار المدمرة لتغير المناخ.