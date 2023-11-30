وسائل إعلام عالمية : استضافة الإمارات «كوب 28» بشرة خير و«صندوق الأضرار» اختراق مبكر

أبرزت وسائل إعلام عالمية استضافة الإمارات فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، وخاصة الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر والذي تجاوز نصف مليون مشارك إضافة إلى 180 دولة.

وذكرت وكالة ((رويترز)) للأنباء أن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حققت انتصاراً مبكراً أمس، بموافقة الوفود على إنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة في التعامل مع الكوارث المناخية المكلفة. وأضافت أن الوفود فتحت الباب أمام الحكومات لإعلان تقديم إسهامات جديدة، وذلك خلال إنشاء الصندوق في اليوم الأول من مؤتمر ((كوب 28)) الذي سيستمر أسبوعين.

وأكدت الوكالة أن الانفراج المبكر في إنشاء صندوق الأضرار، الذي طالبت به الدول الفقيرة لسنوات، يسهم في تمهيد الطريق أمام تسويات أخرى سيجري التوصل إليها خلال القمة التي تستمر أسبوعين.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الألمانية إنه مع بدء مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، لاحت في الأفق آمال أن تعلن الصين والهند، وهما من بين أكبر الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة وأيضاً موطن أكبر التكتلات السكانية، عن خطط عمل مناخية أكثر طموحاً، وهو ما ينبئ بنجاح مبكر للمؤتمر.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا قوله إن بلاده تتوقع الاتفاق على خريطة طريق واضحة بشأن تمويل المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. وأضاف: ((نتوقع أن يتم الاتفاق على خريطة طريق واضحة في ((كوب 28)) بشأن تمويل المناخ لأهميته في تحقيق الهدف الكمي الجماعي الجديد)).

أما وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت إن موقع معرض ((إكسبو 2020 دبي)) الدولي، تحول إلى قلب نابض بدبلوماسية المناخ، إذ تأمل الإمارات وكذلك الأمم المتحدة في عقد مؤتمر تاريخي ينتهي إلى حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية. (دبي - أحمد صديق)