سلطان الجابر: القيادة في الإمارات رسخت ذهنية تركز على رفع سقف الطموح والتمسك بمبادئ التعاون والتفاؤل

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، أن القيادة في دولة الإمارات رسخت الذهنية، التي يحتاج إليها العالم في((كوب 28)) لرفع سقف الطموح، والتمسك بمبادئ التعاون، والتفاؤل، والشراكة الحقيقية، والعزم والالتزام.

مشيراً إلى أن هذه المكونات تجسد أهم المبادئ، التي تتميز بها دولة الإمارات، وأعرب عن قناعته بأن الموثوقية والشراكات البناءة والنظرة الواقعية والعملية، هي القيم الأساسية التي يجب أن تحدد مسار عمل المؤتمر.

جاء ذلك خلال المراسم الرسمية، التي تسلم معاليه فيها رئاسة مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، من سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيس ((كوب 27)).

تحرك عاجل

وفي كلمته خلال المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر للوفود المشاركة في المؤتمر: ((الحقائق العلمية أوضحت ضرورة التحرك العاجل لإيجاد مسار جديد يحتوي الجميع، ويخلو من الحواجز والمعيقات السابقة، السبيل لذلك يبدأ بتقديم استجابة فعالة وملموسة تستجيب لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتعيد العالم إلى المسار الصحيح، وتسهم في تسريع العمل على تحقيق مستهدفات العام 2030)).

ودعا معاليه، الوفود إلى الاتحاد حول خطة عمل المؤتمر في بداية أسبوعي المفاوضات المناخية المكثفة لـ((كوب 28))، وإعادة الثقة في جدوى العمل متعدد الأطراف، مؤكداً تعهده بإدارة منظومة عمل تطبق مبادئ الشفافية، وتضمن احتواء الجميع، وتشجع على إجراء مناقشات حرة ومنفتحة بين كافة الأطراف.

تفعيل

وجدد معاليه، التأكيد على ضرورة معالجة النقص العالمي في تمويل التكيف، داعياً الأطراف إلى الوفاء بتعهدها بتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، ووضع حماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش في صميم خططها الوطنية، ومواجهة التحديات المهمة المتعلقة بموضوع التكيف، مثل المياه، والغذاء، والزراعة، والصحة، لافتاً إلى أن ((كوب 28)) سيكون أول مؤتمر أطراف يستضيف اجتماعاً وزارياً بشأن الصحة والمناخ.

وأكد معاليه، أن رئاسة ((كوب 28)) تحرص على دعم مساعي توفير مزيد من التمويل، لضمان عدم اضطرار دول الجنوب العالمي إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، مشيراً إلى أهمية الحد من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية.

وأوضح معاليه، أن رئاسة ((كوب 28)) اتخذت قراراً جريئاً بالتواصل بشكل استباقي مع شركات النفط والغاز، وأجرت معها نقاشات مكثفة، وتعهد الكثير منها لأول مرة بالحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول العام 2030، كما تعهدت العديد من شركات النقط والغاز الوطنية في أنحاء العالم بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 لأول مرة.

وطالب معاليه، الأطراف كافة بالتوافق على إطار عمل لمنظومة الطاقة المستقبلية، مشيراً إلى رغبة بعض الأطراف في إدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض. وأوضح معاليه، إمكانية تحقيق تقدم غير مسبوق في هذا المجال خلال ((كوب 28))، مجدداً التأكيد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون البناء، والتحلي بالمرونة، وإيجاد أرضية مشتركة، وتقديم الحلول، والتوصل إلى توافق في الآراء. وشدّد معاليه، على أهمية التركيز على الهدف الأساسي للمؤتمر، وهو الحفاظ على إمكانية تفادى تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن فعاليات ((كوب 28)) تستمر رسمياً حتى 12 ديسمبر الجاري، فيما تواصل رئاسة المؤتمر، تكثيف جهودها لتمكين قادة العالم من اتخاذ قرار بتقديم استجابة فعالة وملموسة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومواجهة تحدي الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية.