محمد بن زايد وتشارلز الثالث يشهدان انطلاق منتدى الأعمال الخيرية والمناخ

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، انطلاق ((منتدى الأعمال الخيرية والمناخ))، الذي يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) في مدينة إكسبو دبي.

مشاركة

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري من حوالي 80 دولة، إلى جانب صنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفاعلة تحقق نتائج حاسمة، فيما يستضيف المنتدى رئاسة ((COP28)) ومبادرة الأسواق المستدامة.







فرصة

ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة أمام الأطراف كافة والقطاعات للعمل معاً والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل ((COP28)) للإسهام في تطوير آليات التمويل المناخي، وتحسين سبل العيش مع ضمان احتواء الجميع إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال ((COP28)).

















