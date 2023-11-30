محمد بن راشد: التغيّر المناخي معركة مصيرية يجب خوضها برؤية موحدة

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقادة العالم القادمين إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

متمنياً لهم النجاح والتوفيق في جهودهم الهادفة إلى تحقيق تقدم ملموس يسهم في التصدي لتحديات التغير المناخي، ويوحد إرادة دول وشعوب العالم نحو المزيد من العمل المشترك لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال سموه: ((نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة.. رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون حطوا رحالهم في دولتنا لمناقشة قضية واحدة.. هي الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.. المهمة عظيمة.. والتحديات كبيرة.. ولكن يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم وتوحيد جهودهم كان وما يزال أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم)).

وأضاف سموه: ((كل التوفيق للجميع في هذه المهمة الإنسانية ونجدد ثقتنا في فريقنا الوطني في استضافة وتنظيم هذا الحدث الدولي الاستثنائي في دولة الإمارات)).

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تمضي تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة عبر ما تطلقه من مبادرات ومشاريع تهدف إلى تعزيز العمل البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسيخ نهج الاستدامة في مختلف مسارات العمل.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن رسالة الإمارات من خلال استضافتها لأكبر مؤتمر دولي بشأن المناخ وحرصها على خروجه بنتائج فارقة لإحداث تحول حقيقي في جهود العمل المناخي، تنطلق من رؤيتها الدائمة في خدمة وتحقيق آمال الشعوب، وتقديم مساهمات استثنائية في قضايا البشرية الأكثر إلحاحاً، مؤكداً سموه أن التغير المناخي يعتبر المعركة المصيرية الأهم التي يجب أن تخوضها البشرية برؤية موحدة وبتكاتف غير مسبوق.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حرصت خلال الفترة الماضية على توفير كافة مقومات النجاح لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يعد أكبر حدث عالمي في مجال التغير المناخي.

وأشار سموه إلى أهمية تنسيق الجهود العالمية خلال المؤتمر للخروج بنتائج وحلول تلبي الطموحات وتسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العمل المناخي، بجانب تسريع العمل والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تضمن للأجيال الحالية والمستقبلية استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

وانطلقت أمس فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتي تعقد في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر 2023، إذ يجمع المؤتمر الذي يشكّل أكبر تجمع عالمي وأممي لمناقشة قضايا المناخ قادة العالم في مسعى لدعم الجهود العالمية لتطوير حلول فعالة لمختلف التحديات الناجمة عن التغير المناخي.

سموه:

نرحب بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة وكل التوفيق للجميع في هذه المهمة الإنسانية

رؤساء دول وقادة حكومات حطوا رحالهم في دولتنا لمناقشة الحفاظ على كوكبنا للأجيال المقبلة

يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم

نجدد ثقتنا بفريقنا الوطني في استضافة وتنظيم الحدث الدولي الاستثنائي بالإمارات

تنسيق الجهود العالمية خلال ((كوب28)) لإحداث نقلة نوعية في مسار العمل المناخي

نائب رئيس الدولة: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ماضية نحو مستقبل مستدام