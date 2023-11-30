محمد بن زايد ومحمد بن راشد: جهود ملك بريطانيا تعزز مواجهة التغيرات المناخية

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جهود الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في دعم قضايا المناخ والبيئة، مشيرين إلى أنها تعزز مواجهة التغيرات المناخية.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي بدأ أمس في دولة الإمارات.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي جرى في مدينة إكسبو دبي، بزيارة الملك تشارلز الثالث إلى دولة الإمارات ومشاركته في أعمال ((COP28))، مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية ((COP28)) في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن بالغ ترحيبه بزيارة الملك تشارلز الثالث إلى الإمارات ومشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف الذي بدأت أعماله، أمس، ويشارك فيه 198 من رؤساء الدول والحكومات، حيث أكد سموه تقديره لإسهاماته في مجال معالجة تأثيرات التغيرات المناخية.

حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وتشجيع الممارسات التي توازن بين متطلبات التنمية العالمية الحالية، وتخدم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ويلقي الملك تشارلز الثالث الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد اليوم ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف ((COP28)).