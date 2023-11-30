رئيس الدولة يبحث التعاون مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28)) في مقر المؤتمر، بمدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه مع كل من: السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وإسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

كما استعرضت اللقاءات القضايا والفعاليات والمبادرات المطروحة خلال مؤتمر ((كوب 28))، وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي فاعل لمواجهة خطر التغير المناخي وتداعياته، وما يوفره من فرصة كبيرة للعالم، لتعديل مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.







حضر اللقاءات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس- كلاً على حدة - سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودينغ شيو شيانغ الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28)).

وبحث سموه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف ((كوب28)) وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي، بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.

حضر اللقاءات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفود المرافقة لضيوف الدولة، التي تضم وزراء وكبار المسؤولين. وقام صاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور آبي أحمد بزيارة إلى جناح إثيوبيا المشارك في مؤتمر ((كوب28))، والذي يعرض تجاربها فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الإرث الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة، وغيرها من مبادرات الاستدامة.







كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو الذي يزور الدولة للمشاركة في المؤتمر. واستعرض سموه ورئيس توغو العلاقات القائمة بين البلدين وفرص توسيع آفاقها خاصة في المجالات الإستراتيجية التي تدعم الطموحات التنموية لكلا البلدين كما تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





