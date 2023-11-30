قادة الحوكمة والخبراء يؤكدون أهمية تفاعل الشركات مع الاستدامة

اختتمت بنجاح أعمال مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات في دبي، التي جاءت على مدار يومي 28 - 29 نوفمبر، تحت عنوان ((رأس المال والشركات))، و((كوب 28))، ما مهد الطريق للمناقشات التي أدت إلى انعقاد المؤتمر السنوي الـ28 للأمم المتحدة، حول التغير المناخي ((كوب 28))، حيث جمع المؤتمر مجموعة متنوعة من قادة الحوكمة والخبراء وأصحاب الخبرات والتجارب، ما عزز الحوارات الثاقبة حول التفاعل بين النظم البيئية المالية، ورعاية الشركات، وأجندة المناخ التحويلية، ((كوب 28)).

حضور قوي

وحضر الحفل إلى جانب خليفة أحمد رباح الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، شخصيات بارزة، من بينهم الدكتورة مريم السويدي، وفيليب أرمسترونج، وعلياء الزرعوني، ومحمد صالح الشيخ، وأعضاء مجلس إدارة حوكمة، كما حضر المؤتمر أيضاً قادة عالميون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا واليابان، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات، كيري وارنج.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، أعرب فيها عن التزام المعهد بقيادة المحادثات الهادفة التي تشكل مستقبل حوكمة الشركات. وقال: يسعدنا استضافة مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات في دبي، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((كوب 28))، حيث يعد هذا الحدث بمثابة منصة حاسمة لتعزيز القيادة المتمكنة والحوكمة الشاملة، وتشكيل إرث من التغيير الإيجابي.

وتابع: نحن في معهد حوكمة نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حوكمة الشركات، فهي عامل محفز لإحداث تأثير كبير، وبعيداً عن مجرد الربحية، فإننا نتصور عمليات تحويلية تحمي القيم، وتضمن الاستدامة، وتحتفي بالتنوع، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الرؤية.

أ صحاب المصلحة

ومن جانبها، قالت كيري وارنج، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات: نفخر في منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات بدعوة مستثمرين من جميع أنحاء العالم للالتقاء بالشركات والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين في دبي بالشراكة مع معهد حوكمة.

لقد أوضح مضيفونا في دولة الإمارات أن هذا الأمر مهم لجذب الاستثمارات العالمية إلى المنطقة، ما يسهم في النهاية في تعزيز الاقتصادات والمجتمعات والبيئة المستدامة، ونحن نتطلع إلى استمرار الحوار.

وخلال كلمة رئيسية ألقاها دانييل بلوم، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم الكشف عن مبادئ حوكمة الشركات المعدلة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلاها حفل اعتماد معهد حوكمة، الذي تم فيه تسليم الشهادات للخريجين الجدد من برنامج تطوير المديرين وورشة عمل أمناء مجالس الإدارة.

وأعرب الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، عن امتنانه للمناقشات الجذابة ووجهات النظر المتنوعة وروح التعاون التي ميزت هذا الحدث. وقال: أتقدم بخالص الشكر لجميع المتحدثين والجهات الراعية والمشاركين على إسهاماتهم القيمة ووجهات نظرهم المتنوعة والتزامهم الثابت بتمهيد الطريق نحو الحوكمة المستدامة.

وبينما نحتضن الحكمة الجماعية التي نشأت خلال هذين اليومين الديناميكيين، دعونا نواصل التعاون والابتكار وإظهار القيادة المسؤولة. لقد وضعنا معاً الأساس لمستقبل لا تلبي فيه حوكمة الشركات تحديات اليوم فحسب، بل تمهد الطريق لعالم مرن ومستدام غداً.

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