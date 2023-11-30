غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تناقش خطط وأولويات ومبادرات 2024

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى التواصل والشراكة 2023، الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة لاستعراض خططها وتوجهاتها الاستراتيجية المقبلة لعام 2024 في اجتماع سنوي تضمن عرضاً تقديمياً سلط الضوء على أبرز إنجازات الغرفة ومبادراتها خلال عام 2023.

وأكد سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ((وضعت حكومة دولة الإمارات الخطط والاستراتيجيات الهادفة لضمان مستقبل الاقتصاد الرقمي الواعد وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال توفير الدعم اللازم والفرص المتنوعة وإطلاق المبادرات والبرامج النوعية التي تسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتعزيز نمو وتطور الشركات الرقمية)). وأضاف قائلاً: ((نسعى إلى تعزيز التواصل والشراكات لتحديد أجندة نمو الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ومشاركة الرؤى والأفكار بشفافية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي ستعزز اقتصاد دبي الرقمي والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33))).

واستعرض الاجتماع السنوي أبرز إنجازات الغرفة ومبادراتها خلال عام 2023، بما في ذلك إطلاق منصة ((دعم وجذب الشركات))، والمشاركة في الجولات الترويجية العالمية، وإطلاق أكاديمية تدريب الإماراتيين، ومسابقة أولمبياد التطبيقات في إطار مبادرة ((طبق في دبي))، ومعرض ((إكسباند نورث ستار)) الذي استضافته الغرفة واستقطب 1800 شركة ناشئة من 100 دولة حول العالم، كما ناقش الحضور المبادرات الجديدة، وتحديد الاستراتيجيات التي تدعم تحقيق أهداف الغرفة وتضع خارطة طريق استشرافية طموحة لتحقيق الأولويات الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع جهود الغرفة في استقطاب ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، بالإضافة إلى استضافة ورش عمل الاقتصاد الرقمي، وورش عمل حكومية لتعزيز جهود الدعم التي تقدمها الإمارة.

وتحرص الغرفة على تعزيز نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

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