مجموعة دبي للمجوهرات تطلق عروضاً حصرية خلال مهرجان التسوق

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات إطلاق حملتها الحصرية خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، مقدمة مجموعة من العروض الرائعة. تبدأ حملة مهرجان دبي للتسوق لهذا العام في 8 ديسمبر، وتمتد حتى 14 يناير 2024، حيث تعد بتقديم عروض حصرية وجوائز رائعة لمتسوقي المجوهرات. على مر السنوات، أرست مجموعة دبي للمجوهرات إرثاً من خلال حملات ((مهرجان دبي للتسوق))، حيث قامت بتقديم أكثر من 1100 كيلوغرام من الذهب من خلال حملات السحوبات التي قامت بتنظيمها منذ 1996. يتاح للمتسوقين الذين يقومون بشراء مجوهرات بقيمة 500 درهم أو أكثر من أي من المتاجر المشاركة فرصة دخول السحوبات الحصرية.

وهذا العام، سيحظى 300 رابح محظوظ بفرصة الفوز بجوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب. وللمزيد من الفرص، سيحصل العملاء على قسيمتين للسحب عند شراء المجوهرات الماسية أو البلاتينية أو اللؤلؤ، مما يعزز فرصهم في الفوز.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دبي للاقتصاد والسياحة: يمثل مهرجان دبي للتسوق أكثر من مجرد فعالية تسوق موسمية؛ إنه احتفال بالفخامة والأناقة.

ولكل عملية شراء للمجوهرات الذهبية بقيمة 500 درهم من أي من الـ275 متجراً للمجوهرات المشاركة في الحملة، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب واحدة. وستقدم قسيمتا سحب عند شراء المجوهرات الماسية والبلاتينية واللؤلؤ، مما يتيح فرصة الفوز بجوائز تشمل:

. جوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 غرام ذهب لكل منهم) كل يومين من 8 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2023.

. 20 فائزاً يحصل كل منهم على ربع كيلوغرام من الذهب في السحوبات الكبرى.

. سيكون لدى 200 رابح فرصة للفوز بـ 10 غرامات من الذهب لكل منهم خلال السحوبات الرقمية، ويجب على العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على قسيمة السحب للمشاركة.

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