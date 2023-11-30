«رولز رويس» تضع أهدافاً جريئة لمواصلة التحليق

تتسارع خطة تحوّل((رولز رويس))، فقد تضرَّرت المجموعة البريطانية لصناعات الطيران والفضاء بشدة من جراء الجائحة والمُشكلات ذات الصلة بمحركات ترينت 1000.

وتعد إضافة 2 مليار استرليني إلى أرباح التشغيل بحلول عام 2027 من أحدث تعهدات الشركة، وهو ما يقدر بأربعة أضعاف مبلغ 0.65 مليار جنيه استرليني التي أعلنت عنها في عام 2022. لكن يبدو أن الأمر هذه المرة أكثر مصداقية من الجهود السابقة.

وتعتمد الخطة على قسم الطيران والفضاء في شركة رولز رويس، وهو أكبر أقسامها الثلاثة من حيث الإيرادات، حيث شكّل 45% من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 12.7 مليار جنيه استرليني في عام 2022، بينما شكّل قسما الدفاع وتوليد الطاقة باقي الإيرادات، لكن قسم الطيران المدني في الشركة يُحقق هوامش تشغيل ضئيلة جداً، بنسبة 2.5% فقط في عام 2022. وتهدُف الخطة إلى رفع هذه النسبة إلى 15 - 17%، والتي من شأنها توفير الجزء الأكبر من الزيادة المُخطط لها في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب.

ويبدو هذا مُمكناً. يقول نيك كانينجهام، من إيجنسي بارتنرز، إن الشركات المنافسة مثل سافران وجنرال إلكتريك تحقق نسبة قدرها 18 في المئة في هذا القطاع. ومع ذلك، على عكس رولز رويس، فإنهم يستفيدون من صُنع محركات ذات هامش ربح أعلى للطائرات ضيقة البدن.

وأحد أسباب ضيق الهامش لدى رولز رويس هو أنها قامت بتسعير مرتفع لمحركاتها الجديدة، فيما هي تحاول بناء حصة سوقية لها في مجال الطائرات عريضة البدن. ويحدث ذلك بينما الأرباح تأتي للشركة من عقود الخدمة والصيانة.

ويتطلب الأمر نهجاً أكثر عقلانية. فقد حققت رولز رويس توسعاً معقولاً؛ لذا فإنها تحتاج إلى تقليل الخصومات. وفي الوقت نفسه، ستحتاج أساطيل الطائرات القديمة إلى خدمة وصيانة أكثر، مما سيُحسن من تنوّع إيراداتها.

كذلك أشارت رولز رويس أيضاً إلى رغبتها في خفض التكاليف بمقدار يتراوح بين 400 إلى 500 مليون جنيه استرليني وإلغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة. وقد ينظر المستثمرون إلى ذلك بتشكك، حيث أثبتت المحاولات السابقة للسيطرة على إرث متسع للأعمال المتوسعة أنها قصيرة الأمد.

ومن العوامل الإيجابية أن الرئيس التنفيذي الجديد توفان إرجين بيلجيك صارم. كذلك، فإن الشركة مرت أخيراً بتجربة الموت الوشيك، ما أتاح لها إحداث التغيير الثقافي المطلوب.

وعلى أمل أن يتمكن إرجين بيلجيك من تنفيذ خطته، قام المستثمرون بزيادة قيمة السهم بنسبة 80% في الأشهر الستة الماضية. ومع ذلك، لا تزال المجموعة تتداول السهم بخصم يصل إلى ربع قيمته مُقارنةً بمنافسه سافران بناءً على أرباح 2025. وإذا حقق إرجين بيلجيك أهدافه، فيُمكن لرولز رويس أن تقوم بسد هذه الفجوة.

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