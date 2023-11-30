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«سمانا» ترفع استثماراتها العقارية في دبي إلى 3.7 مليارات درهم

11/30/2023 7:28:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((سمانا للتطوير العقاري))، أمس، ارتفاع القيمة الإجمالية لمبيعاتها في قطاع العقارات بدبي إلى 3.7 مليارات درهم ((مليار دولار))، بتدشين مشروع ((سمانا براري فيوز)) في منطقة البراري، والذي تبلغ تكلفته 275 مليون درهم.

ويعتبر المشروع الـ12 الذي تدشنه الشركة في دبي حتى نهاية نوفمبر الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية ضمن هذه المشروعات الـ12 للشركة في دبي 3359 وحدة.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ((سمانا للتطوير العقاري)): ((حققنا معدل نمو يبلغ 600 % في 2023، ما يضعنا ضمن أكبر 10 شركات خاصة للتطوير العقاري في دبي)).

ويتكون مشروع ((براري فيوز)) من طابق سفلي+ طابق أرضي+ 4 منصات+ 27 طابقاً علوياً، ويمتد على مساحة تتجاوز 800961 قدماً مربعة، ويعد أكبر مشروعات ((سمانا))، وأول مشروع لها يكون مجهزاً بالكامل بتقنيات البيوت الذكية. وستكون كل وحدات المشروع مزودة بحمامات سباحة خاصة للأسرة.

ويتميز المشروع الجديد بخاصية البيوت المؤتمتة، والتي ستزيد وفورات الطاقة، كما سيتيح لسكان وحدات المشروع مستوى مُحسن من الأمان وتجربة عيش مُثلى. ويمكن للسكان فتح وغلق كل الأضواء، المنظمات الحرارية، أجهزة التلفاز، الأبواب، ستائر النوافذ، وأقفال الأبواب باستخدام هواتفهم الذكية، مفاتيح التحكم عن بُعد، والأوامر المدعومة صوتياً.

وسيكون المشروع مُحاطًا بالمساحات الخضراء المنتشرة في منطقة ((البراري)). وسيتكون المشروع من 669 وحدة سكنية. ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الأول من العام 2027.

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