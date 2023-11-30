الأسهم الأمريكية تحقق أفضل أداء شهري منذ أكثر من عام

حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية، مكاسب كبيرة في نوفمبر، إذ ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 8.6 %، بينما تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 11 %، ليحققا أفضل أداء شهري لهما منذ يوليو 2022، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7.8 % في نوفمبر، محققاً أفضل شهر له منذ أكتوبر 2022.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس، حيث كان المتداولون يقيمون بيانات التضخم الجديدة التي زادت الآمال في أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وفي آخر تداولات نوفمبر، ارتفع المؤشر داو جونز بأكثر من 250 نقطة بنسبة 0.8 %، فيما استقر كل من ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

وأظهرت البيانات الصادرة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بما يتماشى مع التوقعات في أكتوبر، إذ ارتفع بنسبة 0.2 % على أساس شهري، و3.5 % على أساس سنوي، حيث يمكن أن توفر الأرقام حافزاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، قبل خفضها العام المقبل.

من جهة أخرى، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أمس، إنه يتوقع أن يضطر الاحتياطي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى ((مقيد)) لإعادة التضخم إلى الهدف.

وأضاف ويليامز: ((اتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على موقف تقييدي لبعض الوقت لاستعادة التوازن بالكامل وإعادة التضخم إلى هدفنا على المدى الطويل البالغ 2% على أساس مستدام)). وتوقع ويليامز، تراجع التضخم إلى نحو 2.25 % في 2024 قبل أن يعود إلى هدفه في العام التالي.

أسهم أوروبا

وارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة، مع ترقب المستثمرين مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو التي قد تدعم توقعات بلوغ أسعار الفائدة العالمية ذروتها. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 0.4 % أمس، لكنه حقق أكبر مكسب شهري منذ يناير مرتفعاً نحو 6 % خلال نوفمبر.

أسهم اليابان

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني، ليسجل أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات، إذ أدت الرهانات على وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها إلى ارتفاع الأسهم العالمية.

وارتفع نيكاي 0.5 % إلى 33486.89 نقطة عند إغلاق أمس، وأدى ذلك إلى زيادة مكاسب المؤشر نوفمبر إلى 8.52 %، وهي الأكبر منذ نوفمبر 2020. ووصل نيكاي إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً، عند 33853.46 نقطة، في 20 نوفمبر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، 0.44 %، خلال الجلسة، ليحقق مكاسب شهرية 5.38 %.

وتلقت الأسهم اليابانية، دفعة من موسم أرباح قوي للشركات حل في وقت سابق من الشهر الجاري. وساعد انخفاض الين، المصدرين وتجار التجزئة، على تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بنجاح.

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