انخفاض التضخّم يخفي عثرات الميل الأخير في رحلة البنوك المركزية

أفضى الانخفاض الحاد للتضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مواجهة بين الأسواق والبنوك المركزية حول الموعد المتوقع لانخفاض تكاليف الاقتراض، فمن ناحية، تحذر البنوك المركزية من أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية لإعلان الانتصار في معركتها الرامية إلى استقرار الأسعار، لكن المستثمرين من ناحية أخرى يحتفلون بالفعل بالرهان على مدى قرب خفض أسعار الفائدة.

سيكون مسار التضخم محورياً في تحديد أي الجانبين سيفوز في هذا النزال، لكن ثمة عوامل عدة، مثل استقرار أسعار الطاقة وقوة نمو الأجور، تهدد بتأجيل إكمال صانعي السياسة لـ((الميل الأخير)) من رحلة خفض التضخم وإعادته إلى المستهدف البالغ 2%.

وحذر يواكيم ناجل، محافظ المركزي الألماني، هذا الأسبوع، من أن ((الطريق غير ممهدة أمامنا، بسبب تقلبات ارتفاع وانخفاض للتضخم في المستقبل القريب)). ويبني المستثمرون حساباتهم على أن أول خفض للفائدة سيكون بمقدار ربع نقطة مئوية، من جانب كل من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي في يونيو المقبل، ثم يتبع ذلك خفضان أو ثلاثة فيما يتبقى من العام 2024. لكن يُرجَّح إقرار بنك إنجلترا تحركاته في وقت لاحق، على أن يشرع في خفض الفائدة للمرة الأولى في أغسطس، ويتبع هذا القرار خفض أو اثنان قبل نهاية العام.

وهذه التوقعات، التي يتم قياسها على أساس اتجاهات التسعير في أسواق المقايضة، طفت على السطح رغم التحذيرات المتكررة من صنّاع السياسة بأن الفوائد ستظل مرتفعة خلال العام المقبل. وكانت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، نوهت الأسبوع الماضي بأن ((بدء إعلان الانتصار)) ضد التضخم سابق لأوانه، محذرة من معاودته التسارع من جديد ((في الأشهر المقبلة)) مع خفوت القوى الدافعة لعملية انخفاضه. وعقدت إيزابيل شنابل، زميلتها في عضوية مجلس إدارة المركزي الأوروبي، مقارنة بين المرحلة التالية من عملية انخفاض التضخم بالمرحلة الأخيرة من سباقات المسافات الطويلة.

ويتوقع يواكيم ناغل عودة تضخم منطقة اليورو فوق مستوى 3%، مع سحب قرارات دعم الطاقة التي كبحت الأسعار. ويتفق غالبية خبراء الاقتصاد مع هذا الرأي، إذ يرجحون عودة تضخم منطقة اليورو للارتفاع إلى 3.5% في ديسمبر، كما يرجحون بقاءه أعلى من 2% حتى بداية 2025 على الأقل، بحسب متوسط توقعات جمعته ((كونسينسس إكونوميكس)).

ولجأ مسؤولون آخرون في بنوك مركزية إلى استعارات رياضية مماثلة لتثبيط الحماس بشأن تباطؤ التضخم، وصداً للتساؤلات حول موعد بدء خفض الفائدة، فقد استخدم جيروم باول، رئيس الفيدرالي، للدلالة على ذلك، مصطلحاً لحركة خادعة في كرة السلة، مصرحاً هذا الشهر بأن بيانات الأسعار المشجعة لبضعة أشهر لن ((تضلله))، خاصة أن ((التضخم سبق وأن خدعنا ببضع محاورات بالرأس)). وألمح كريستوفر والر، وهو واحد من أكثر صنّاع السياسة تبنياً لآراء متشددة، إلى استبعاده مواصلة رفع الفائدة، بل يمكن خفضها إذا استمر تباطؤ التضخم، لكن وجهات نظره إزاء الخفض المحتمل للفائدة تظل بمعزل إلى حد ما عن بقية صانعي السياسة.

وتراجع التضخم السنوي العام في الولايات المتحدة إلى 3.2% في أكتوبر، بعد تسارعه منذ يونيو، لكن تتوقع ((كونسينسس إكونوميكس)) بقاءه أعلى 3% حتى يناير 2024، على أن يتباطأ إلى 2.4% فقط بنهاية ذلك العام. وحذر جوناثان هاسكل، العضو الخارجي بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، هذا الأسبوع، من أن ضغوط سوق العمل وانخفاض نمو الإنتاجية لم يدعا سبيلاً لكثير من الأمل بشأن خفض أسعار فائدة المملكة المتحدة ((عما قريب)).

وبلغ التضخم بالمملكة المتحدة معدل 4.6% في أكتوبر، منخفضاً من ذروة بلغت 11.1% منذ عام، لكن بنك إنجلترا يرجح تراجعه إلى 3% بنهاية 2024، على أن يستغرق عاماً إضافياً ليصل إلى 2%. وصرح ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي: ((نحن أكثر قلقاً من التوقعات المستقلة بشأن طول استمراره على هذا النحو)).

وهناك عوامل عدة من شأنها إطالة الأمد الذي ستستغرقه الاقتصادات المتقدمة لإعادة خفض التضخم إلى مستوى 2% الحاسم وتجعل منها مهمة شاقة؛ عامل منها هو التصحيح الهبوطي الحاد لأسعار الطاقة بعد الطفرة التي طرأت عليها منذ عام بعد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية الذي ألقى بظلاله على البيانات. ولعبت الانخفاضات على أساس سنوي في أسعار طاقة المستهلكين دوراً كبيراً في تراجع معدل التضخم العام. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار الطاقة 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر، لكنها هوت بنسبة 11.2% في منطقة اليورو.

لكن يُتوقع خفوت هذا التأثير مع استقرار التضخم السنوي للطاقة، وقد يعود إلى النطاق الموجب من جديد. كذلك، تشهد أسعار الأغذية تباطؤاً منذ أشهر عدة، بعدما بلغت ذروتها عند 17.9% في مارس بمنطقة اليورو، ويُرجح انخفاضها دون 7% في نوفمبر.

وذكر سامي الشعّار، كبير خبراء الاقتصاد لدى ((لومبارد أودييه))، أن تباطؤ التضخم كان ((سريعاً بسبب التأثيرات الأساسية، لكن ما سيأتي قدماً سيكون حتماً بطيئاً)). وأوضح أن ((الأمر نفسه في كل مكان))، حتى وإن كان تراجع التضخم بدأ في وقت أبكر في بعض الدول الناشئة ثم ظهر في الولايات المتحدة، ثم تبع ذلك أوروبا.

وهناك عنصر مهم آخر حددته البنوك المركزية يُرجّح إبقاء التضخم مرتفعاً، وهو النمو السريع للأجور، وهم ما يدفع تكاليف شركات الخدمات كثيفة العمالة للارتفاع، لتمررها هي بدورها إلى العملاء في صورة أسعار أعلى. وقد أكدت ذلك بيانات المركزي الأوروبي المتعلقة بالأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو خلال الأسبوع الماضي، فأظهرت تسارعها إلى 4.7% في الربع الثالث، مقارنة مع 4.4% في الربع السابق. وحسبما أشار كلاوس فيستيسن، الخبير الاقتصادي لدى ((بانثيون ماكرو إكونوميكس)): ((يؤكد ذلك المشهد الذي ينطوي على تضخم أساسي ما زال ثابتاً))، وهو ما ((سيعزز عزيمة صنّاع السياسة بالمركزي الأوروبي في تمسكهم بموقفهم المتشدد)).

وسجل تضخم الخدمات في أكتوبر 4.6% بمنطقة اليورو، بدعم ارتفاع الأجور، و5.1% في الولايات المتحدة، و6.6% في المملكة المتحدة. وتوقع بنك إنجلترا بقاء تضخم الخدمات أعلى 6% حتى ربيع 2024. ولفت رامسدن: ((الخدمات قطاع كثيف العمالة بالاقتصاد، وسيستغرق خفضه وقتاً أطول)).

وتوقع خبراء الاقتصاد لدى ((جيه بي مورغان))، الأسبوع الماضي، بقاء التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، عند قرابة 3% في الاقتصاد العالمي خلال أغلب العام المقبل، ((ويعود هذا إلى حد كبير لاستمرار الضغوط التصاعدية على تكاليف العمالة وأسعار الخدمات)).

ثمّة عامل آخر يقف وراء استمرار ارتفاع التضخم، هو سحب تدابير الدعم الحكومية الرامية إلى حماية المستهلكين والشركات من تأثير الجائحة وأزمة الطاقة.

وقلّصت فرنسا دعمها لأسعار الكهرباء في الأشهر الأخيرة؛ ما دفع تضخم الطاقة للارتفاع. ومن المقرر أن تعكس ألمانيا في يناير المقبل تخفيضاً لضريبة القيمة المضافة على المطاعم من 21% إلى 7%، وهو القرار المعمول به منذ الجائحة. ويتوقع توماش فيلاديك، كبير خبراء الاقتصاد المختصين بالشأن الأوروبي لدى ((تي رو برايس)) للاستثمارات، إضافة ارتفاع الضرائب 0.6 نقطة مئوية لمؤشر التضخم الألماني العام.

وفي حين أن الميل الأخير قد يكون الأبطأ لكل من صنّاع السياسة والمستثمرين، لكن الشعّار يرى أن انخفاض التضخم العام ينبئ بتحسن معنويات الأسر، مع لحاق الأجور بركب تصاعد التكاليف. واختتم بالقول: ((ينبئ هذا بشكل من أشكال القوى الشرائية خلال العام المقبل)).

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