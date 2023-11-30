شكوك حول تخفيضات إمدادات «أوبك+» تهبط بالنفط

تحولت أسعار النفط إلى التراجع، أمس، بعد أن ارتفعت أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، بعد أن اتفق منتجو ((أوبك+)) على تخفيضات طوعية في الإنتاج تقترب من مليوني برميل يومياً لأوائل 2024.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 50 سنتاً، أو 0.6%، إلى 82.60 دولاراً، وتراجعت العقود الآجلة تسليم فبراير الأكثر تداولاً 2.54 دولار أو 3.1% إلى 80.34 دولاراً.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 2.63 دولار، أو 3.4% إلى 75.24 دولاراً، لتسجل تراجعاً بنحو 9% هذا الشهر. وعقد تحالف ((أوبك+))، اجتماعاً أمس، لمناقشة مستويات الإنتاج. وأعلنت الإمارات أنها ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها بمقدار 163 ألف برميل يومياً، من 1 يناير 2024 حتى نهاية مارس 2024 لافتة إلى أن إنتاجها النفطي سيصبح 2,912 ألف برميل يومياً.

وقالت وزارة الطاقة السعودية: ((إن خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً سيظل قائماً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل))، كما أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي للإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً.

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