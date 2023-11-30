قناة السويس تحقق إيرادات قياسية في نوفمبر عند 855 مليون دولار

ارتفعت عائدات قناة السويس 20.3%، مسجلة 854.7 مليون دولار خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة قناة السويس، ارتفعت أعداد السفن العابرة بنحو 4.3%، إلى 2264 سفينة من الاتجاهين، وهو المعدل الأعلى، مقارنة بنفس الشهر على مدار تاريخ القناة.

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية خلال الشهر الجاري 135.5 مليون طن، مقارنة بـ 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، أي بنمو يصل إلى 8.2%.

وأشارت الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك بإتمام مشروع التوسعة بتوسعة القناة 40 متراً جهة الشرق، مضيفة أنه جاري عمل الخرائط الملاحية الجديدة، بعد نقل محور القناة نتيجة لهذا المشروع.

وكانت مصر قررت رفع رسوم عبور السفن في قناة السويس بين 5% و15%، اعتباراً من منتصف يناير المقبل، حيث ستشمل الزيادة البالغة 5%، سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بينما ستشمل زيادة الـ 15% ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال.

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