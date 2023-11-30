سعر الأرز بآسيا يقترب من أعلى مستوياته في 15 عاماً

تتجه أسعار الأرز نحو تسجيل مستوى قياسي هو الأعلى لها منذ 15 عاماً، الأمر الذي يهدد بإثارة القلق في آسيا وأفريقيا، اللتين تشكل هذه الحبوب الغذاء الأساسي لمليارات البشر فيهما.

وقفز سعر الأرز التايلندي الأبيض المكسر 5 %، وهو الأرز المعياري في آسيا، بمقدار 57 دولاراً خلال الأسبوعين الماضيين، إلى 640 دولاراً للطن، بعد فترة من الهدوء النسبي، ما يجعله أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008. وقد بلغت الأسعار هذه النقطة الفاصلة في أوائل أغسطس، في أعقاب قيود التصدير واسعة النطاق التي فرضتها الهند، أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم. أسهم في هذا الارتفاع، طلب متزايد على الأرز التايلندي من دول مستوردة لم تكن متوقعة، مثل البرازيل والفلبين، وفق تصريحات تشوكيات أوفاسوونغسي الرئيس الفخري لرابطة مصدري الأرز في تايلند، والذي أشار إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية وقوة عملة البات التايلندية، ساعدا في دعم هذه القفزة.

قال تشوكيات: ((ارتفعت مبيعاتنا إلى مستوى جيد حالياً، لأن فيتنام تعاني نقصاً في المخزون)). وتقوم الرابطة التي يرأسها بتحديد أسعار الأرز بمختلف أنواعه أسبوعياً.

وشدّدت الهند قيودها على التصدير في أواخر يوليو، ومن المتوقع أن تواصل العمل بذلك حتى العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى احتواء الأسعار المحلية قبل الانتخابات. وترتب على هذه الإجراءات، عقد مجموعة من صفقات التوريد وقرارات دبلوماسية بسبب القلق الذي انتاب المستهلكين الرئيسين للأرز، بشأن كفاية المعروض.

يعد الأرز من المحاصيل الحيوية في غذاء المليارات من البشر، وتصل مساهمته إلى 60 % من إجمالي السعرات الحرارية للناس في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. وأدى ارتفاع أسعاره إلى زيادة التضخم في دول مستوردة كبرى، مثل إندونيسيا والفلبين. علاوة على ذلك، فإن ظاهرة ((إل نينيو))، التي تتسبب عادة في انتشار الجفاف في مناطق زراعة الأرز في آسيا، توشك على تخفيض المعروض بمعدلات أكبر، إذ ينتظر أن ينخفض إنتاج تايلند بنسبة 6 % في 2023-2024، بسبب هذه الظاهرة المناخية، فيما وجهت فيتنام بعض المزارعين إلى زراعة محاصيلهم الجديدة في وقت مبكّر، تلافياً لمخاطر الجفاف.

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