مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك بين مجلس المناطق الحرة ومركز دبي للأمن الاقتصادي

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، توقيع مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع بين مجلس المناطق الحرة بدبي ومركز دبي للأمن الاقتصادي، تعزيزاً لتبادل المعلومات وبحث آليات العمل المشتركة. وقع المذكرة الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي، وفيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

وأكد محمد الزرعوني أن توقيع المذكرة جاء في ظل اهتمام الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التوجه الرشيد لإمارة دبي بصفة خاصة، ودولة الإمارات عموماً في المجالات الأمنية والاقتصادية، التي تخص الطرفين ومشاركة كل منهما في توفير بيئة محفزة لممارسة الأعمال الاقتصادية التي تشهدها الإمارة التي ترتكز على الأمن وبيئة الاستثمار.

كما تأتي انطلاقاً من حرص طرفي المذكرة على دعم وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما بهدف توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مختلف المجالات من تبادل المعلومات ونشر الوعي المؤسسي والاستدامة في تحقيق الريادة والتميز.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي: إن مذكرة التفاهم تعد شراكة استراتيجية تدعم مسيرة العمل الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتسهم في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة التنمية والتطوير.

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