-->

Friday, 01 December 2023 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك بين مجلس المناطق الحرة ومركز دبي للأمن الاقتصادي

11/30/2023 7:28:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، توقيع مذكرة تفاهم على هامش الاجتماع بين مجلس المناطق الحرة بدبي ومركز دبي للأمن الاقتصادي، تعزيزاً لتبادل المعلومات وبحث آليات العمل المشتركة. وقع المذكرة الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي، وفيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

وأكد محمد الزرعوني أن توقيع المذكرة جاء في ظل اهتمام الطرفين بدورهما في تحقيق أهداف التوجه الرشيد لإمارة دبي بصفة خاصة، ودولة الإمارات عموماً في المجالات الأمنية والاقتصادية، التي تخص الطرفين ومشاركة كل منهما في توفير بيئة محفزة لممارسة الأعمال الاقتصادية التي تشهدها الإمارة التي ترتكز على الأمن وبيئة الاستثمار.

كما تأتي انطلاقاً من حرص طرفي المذكرة على دعم وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما بهدف توحيد الجهود والنشاطات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مختلف المجالات من تبادل المعلومات ونشر الوعي المؤسسي والاستدامة في تحقيق الريادة والتميز.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي: إن مذكرة التفاهم تعد شراكة استراتيجية تدعم مسيرة العمل الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتسهم في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة التنمية والتطوير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN30112023000110011019ID1107518561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث