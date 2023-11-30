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أطباء يعثرون على عيدان تناول طعام بدماغ مريض يعاني الصداع

11/30/2023 7:28:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عثر أطباء على عيدان تناول طعام عالقة بدماغ مريض يعاني الصداع المستمر.

وأصيب الأطباء بصدمة بالغة عندما اكتشفوا أن سبب الصداع المزمن، الذي أرَّق الرجل خلال خمسة أشهر متواصلة، كان زوجاً من العيدان المستخدمة في تناول الطعام، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ولجأ الرجل، البالغ من العمر 35 عاماً، إلى مستشفى الصداقة الكوبية في دونج هوي بفيتنام، يشكو من صداع مؤلم وشديد، إضافة إلى إفراز سوائل.

وأجريت له فحوص لمعرفة السبب، بعدما تبين أنه يعاني التهاباً يحدث عندما تكون هناك زيادة في الضغط داخل الجمجمة.

وبعد مزيد من الفحص، وجد الأطباء أن زوجاً من عيدان تناول الطعام قد صعد إلى أنف الرجل ودخل إلى دماغه، ما أدى إلى ذهولهم.

وأوضح المريض أنه كان في شجار قبل نحو خمسة أشهر، وهو الوقت الذي بدأ يعاني فيه تلك الأعراض.

ولم يتمكن من تذكُّر التفاصيل، لكنه ذكر أنه طُعن في وجهه، وربما كان السلاح المستعمل في الحادثة هو عيدان تناول الطعام، التي اكتشف الأطباء أنها صعدت إلى أنفه واخترقت دماغه.

وخضع المريض لعملية جراحية بالمنظار، تمت خلالها إزالة عيدان تناول الطعام بنجاح من أنفه، لتستقر حالته الصحية إثرها.

يُذكر أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت قصة مروّعة لامرأة عثر أطباء على ديدان حية في دماغها، الأمر الذي اعتُبر حالة غريبة هي الأولى من نوعها في العالم.

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