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مايكروسوفت تستثمر 2.5 مليار جنيه إسترليني لتعزيز خطط الذكاء الاصطناعي

11/30/2023 7:28:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة مايكروسوفت عن خطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليارات دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بهذه الخطوة، بوصفها «نقطة تحوُّل لمستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتنمية في المملكة المتحدة».

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ملتزمة بأكثر من ضعف مراكز البيانات الخاصة بها في المملكة المتحدة.

وسيشمل ذلك جلب أكثر من 20 ألف وحدة معالجة رسومات متقدمة تستخدم للتعلم الآلي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي إلى المملكة المتحدة بحلول عام 2026.

وقالت مايكروسوفت إنها تخطط لتوسيع مواقعها في لندن وكارديف، وتبحث أيضاً في توسع محتمل شمالي إنجلترا.

وأضافت الشركة الأمريكية أن الاستثمار سيساعد على تدريب أكثر من مليون شخص على اقتصاد الذكاء الاصطناعي، متعهدةً أيضاً بدعم جهود السلامة والبحث في الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع الحكومة والجامعات.

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