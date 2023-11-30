ليفربول يفوز على لاسك 4-صفر ويتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات بفوز ساحق 4-صفر على ضيفه لاسك لينتس بالمجموعة الخامسة أمس.
وحسم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز صدارة المجموعة، بعدما وصل إلى 12 نقطة، وبعد تعادل تولوز صاحب المركز الثاني دون أهداف على أرضه أمام يونيون سان جيلواز.
وضع لويس دياز أصحاب الأرض في المقدمة بعد 12 دقيقة برأسية من عرضية جو جوميز من الجهة اليمنى، قبل أن يضاعف كودي جاكبو النتيجة بعدها بثلاث دقائق فقط.
وسدد محمد صلاح ركلة جزاء بنجاح، ليجعل النتيجة 3-صفر في بداية الشوط الثانين قبل أن يسجل جاكبو هدفه الشخصي الثاني في المباراة، ويحسم النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
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