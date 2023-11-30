ليفربول يفوز على لاسك 4-صفر ويتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات بفوز ساحق 4-صفر على ضيفه لاسك لينتس بالمجموعة الخامسة أمس.

وحسم الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز صدارة المجموعة، بعدما وصل إلى 12 نقطة، وبعد تعادل تولوز صاحب المركز الثاني دون أهداف على أرضه أمام يونيون سان جيلواز.

وضع لويس دياز أصحاب الأرض في المقدمة بعد 12 دقيقة برأسية من عرضية جو جوميز من الجهة اليمنى، قبل أن يضاعف كودي جاكبو النتيجة بعدها بثلاث دقائق فقط.

وسدد محمد صلاح ركلة جزاء بنجاح، ليجعل النتيجة 3-صفر في بداية الشوط الثانين قبل أن يسجل جاكبو هدفه الشخصي الثاني في المباراة، ويحسم النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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