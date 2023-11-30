بلينكن يدعو لاستمرار الهدنة.. وإسرائيل وحماس مستعدتان للتمديد

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إلى تمديد إضافي للهدنة الموقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي من المقرر أن تنتهي صباح اليوم، متمّةً بذلك يومها السابع.

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب: «من الواضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدماً... نريد يوماً ثامناً وأكثر».

وشدد على وجوب أن تضع إسرائيل «موضع التنفيذ خططاً لحماية المدنيين تسهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء».

وأكد أن ذلك «يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط (قطاع) غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيداً من مرمى النيران».

وأوضح أن خطط حماية المدنيين تتطلب تفادي «نزوح (إضافي) للمدنيين داخل قطاع غزة»، إضافة الى الحؤول «دون الإضرار بالحياة والبنى التحتية المحورية مثل المستشفيات، مثل محطات الكهرباء ومنشآت المياه».

ولفت إلى أن ذلك يعني أيضاً «منح المدنيين، الذين نزحوا إلى جنوب غزة، خيار العودة إلى الشمال ما إن تسمح الظروف بذلك»، مشدداً على وجوب عدم حصول «نزوح داخلي مستمر».

واعتبر أن إسرائيل «قادرة على تحييد الخطر الذي تشكّله حماس مع التقليل من الأذى بحق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الى حده الأدنى. وعليها واجب القيام بذلك»، مؤكداً موقف الولايات المتحدة بأن «الخسارة الهائلة لحياة المدنيين والنزوح بالحجم الذي رأيناه في شمال غزة، يجب ألَّا يتكرر في الجنوب».

وأكد مصدر مقرب من حماس، أمس، استعداد الحركة لتمديد الهدنة مع إسرائيل، التي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الخامسة بتوقيت غرينيتش فجر اليوم.

وقال المصدر إن «الوسطاء يبذلون جهوداً قوية ومكثفة ومتواصلة حالياً من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى أياماً أخرى».

وأضاف: «لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى».

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