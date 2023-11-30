خطة أوروبية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة

يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحاً لفرض ضريبة على الأرباح من أكثر من 200 مليار يورو (218 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار، رغم مخاوف العديد من الدول الأعضاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضحت بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية تعتزم مبدئياً الكشف عن تشريع مقترح في 12 ديسمبر المقبل لفرض ضريبة غير متوقعة على الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة.

ونقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع قوله إن الخطة تهدف إلى توضيح أن العديد من القضايا التي أثارتها الدول الأعضاء لا تزال بحاجة إلى معالجتها، وأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في الضرائب الوطنية أو غيرها من الإجراءات.

وتسببت هذه القضية في انقسام دول التكتل الـ27، حيث كانت بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ من بين الدول التي حذرت من تسريع العملية والدعوة إلى مدخل أكثر تدريجاً.

وبدلاً من ذلك، قالت مصادر مطلعة إن تلك الدول أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، الأسبوع الماضي، بضرورة بدء المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، بوثيقة غير رسمية لمواصلة تضييق الخيارات المختلفة حول كيفية استخدام تلك الأرباح؛ لأنهم اعتبروا أن من السابق لأوانه تقديم اقتراح قانوني.

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