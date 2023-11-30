37% من موظفي وزارة الخارجية من النساء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بجهود المرأة العاملة في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وإسهاماتها المضيئة كشريك فاعل في نهضة الوطن وتعزيز منجزاته الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة وعبر وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بالدور المحوري للمرأة البحرينية وتميزها في تأدية مختلف الوظائف الدبلوماسية والإدارية والتخصصية بكفاءة واقتدار، وبنسبة 37% من موظفي الوزارة، وبلوغها مكانة مرموقة عالميًا كسفيرة وعضو فاعل في لجان ومنظمات إقليمية ودولية، إلى جانب إسهاماتها في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة بفضل الدعم اللامحدود من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة الموقرة، ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم.
من جانبه، استعرض السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان رئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الخارجية، التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع خطة وزارة الخارجية لتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لعام 2023-2024 في إطار التعاون والدعم المستمر من قبل المجلس الأعلى للمرأة، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤشرات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وإصدار كتاب يتناول بالرصد والإحصاءات إنجازات المرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي، وغيرها من البرامج بالتنسيق مع إدارتي نظم المعلومات والموارد البشرية بالوزارة.
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