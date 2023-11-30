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37% من موظفي وزارة الخارجية من النساء

11/30/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بجهود‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقنصلية،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬المضيئة‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬منجزاته‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬وعبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والإدارية‭ ‬والتخصصية‭ ‬بكفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬وبنسبة‭ ‬37%‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وبلوغها‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬عالميًا‭ ‬كسفيرة‭ ‬وعضو‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬ومنظمات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسهاماتها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬ومبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬لعام‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمؤشرات‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬وإصدار‭ ‬كتاب‭ ‬يتناول‭ ‬بالرصد‭ ‬والإحصاءات‭ ‬إنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارتي‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالوزارة‭. ‬

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