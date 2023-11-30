37% من موظفي وزارة الخارجية من النساء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬خطة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬لعام‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمؤشرات‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬وإصدار‭ ‬كتاب‭ ‬يتناول‭ ‬بالرصد‭ ‬والإحصاءات‭ ‬إنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارتي‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بالوزارة‭. ‬

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