رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات: يوم المرأة سيبقى عيدا حقيقيا للمرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬بمناسبّة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبّة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ورئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬واسعة‭ ‬تجاه‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودعم‭ ‬تقدّمها،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لضمان‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سياسة‭ ‬ورؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬تؤمن‭ ‬بأن‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬خياراً،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬ضرورة‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬متخذي‭ ‬القرار‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬باهتمام‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إشراكها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أوجه‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬وقدرتها‭ ‬الفائقة‭ ‬على‭ ‬تحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬مهنياً‭ ‬واجتماعياً‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬قد‭ ‬بعث‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وطيب‭ ‬أمنياته‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬صاحبّة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وجميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الجبّارة‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ ‬لمتابعّة‭ ‬تطوير‭ ‬أوضاع‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعم‭ ‬هذا‭ ‬التطوّر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬وينفذها‭ ‬المجلس‭ ‬بكفاءة‭ ‬عاليّة،‭ ‬مجدداً‭ ‬الثقة‭ ‬بقدرة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استمرارية‭ ‬وتيرة‭ ‬تقدّم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينيّة‭ ‬بخطى‭ ‬متسارعة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬سيبقى‭ ‬عيداً‭ ‬حقيقياً‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

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