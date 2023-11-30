رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات: يوم المرأة سيبقى عيدا حقيقيا للمرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال المهندس ياسر العباسي، رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات أن التمكين والتقدّم الكبير الذي تشهده المرأة البحرينية إنما يأتي بفضل إيمان القيادة الرشيدة بإمكانيات وكفاءة المرأة البحرينية التي نجحت بامتياز فيما أُسند إليها من مناصب رفيعة في شتى مواقع المسؤولية ومواقع اتخاذ القرار.
وأضاف بمناسبّة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية أن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبّة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، قد اتخذ خطوات واسعة تجاه تمكين المرأة البحرينية ودعم تقدّمها، ونجحت في إرساء خارطة طريق لضمان مستقبل زاهر للمرأة البحرينية من خلال سياسة ورؤية ثاقبة تؤمن بأن دعم المرأة لم يعد خياراً، بل هو في حقيقة الأمر ضرورة ينبغي على متخذي القرار النظر إليها باهتمام والعمل على إشراكها في جميع أوجه المسيرة التنموية، خاصة وأن المرأة البحرينية قد أثبتت جدارتها وقدرتها الفائقة على تحمّل المسؤولية مهنياً واجتماعياً.
وكان رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي قد بعث خالص تهانيه وطيب أمنياته إلى مقام صاحبّة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وجميع المسؤولين والقائمين على المجلس الأعلى للمرأة على جهودهم الجبّارة التي يقومون بها لمتابعّة تطوير أوضاع المرأة في البحرين، ودعم هذا التطوّر من خلال حزمة البرامج والفعاليات التي يقدمها وينفذها المجلس بكفاءة عاليّة، مجدداً الثقة بقدرة صاحبة السمو، على دعم استمرارية وتيرة تقدّم المرأة البحرينيّة بخطى متسارعة، مؤكداً أن يوم المرأة سيبقى عيداً حقيقياً للمرأة البحرينية.
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