ممتلكات: البحرينيات تشكلن 43% من إجمالي عدد موظفينا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬في‭ ‬ممتلكات‭ ‬العمل‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬لتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬ومشاركتها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والدور‭ ‬الريادي‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظها‭ ‬الله‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬مروة‭ ‬آل‭ ‬سعد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لدى‭ ‬ممتلكات‭ ‬ورئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬بالنساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬عملنا،‭ ‬واللاتي‭ ‬تشكلن‭ ‬43‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬موظفينا‭ ‬و67‭% ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬بعض‭ ‬الأقسام‭ ‬لدينا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬نسائي‭ ‬بالكامل‭ ‬ومنها‭ ‬قسم‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وقسم‭ ‬المشتريات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬كفاءة‭ ‬وقدرات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أنتهز‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لأتوجه‭ ‬بخالص‭ ‬التهنئة‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬بحرينية‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتوانى‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬وطنها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬موقع‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬عرض‭ ‬الفيديو‭ ‬الخاص‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والذي‭ ‬ألقى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفات‭ ‬ممتلكات‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬والمناصب،‭ ‬والذي‭ ‬تحدثن‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬الدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬الذين‭ ‬حظين‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العائلة‭ ‬والعمل‭ ‬والوطن‭ ‬ممثلاً‭ ‬بالقيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والحكومة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬فيه‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬الفيديو‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بممتلكات‭ ‬عقب‭ ‬الفعالية‭.‬

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