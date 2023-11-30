ممتلكات: البحرينيات تشكلن 43% من إجمالي عدد موظفينا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، في احتفالات المملكة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يوافق 1 ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال الإشادة بمساهمات المرأة ضمن فريق عملها وتسليط الضوء على عدد من موظفاتها الرائدات ضمن الأقسام المختلفة لديها خلال فعالية أقيمت بهذه المناسبة.
من جانبه قال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لممتلكات: «نواصل في ممتلكات العمل نحو دعم وتمكين المرأة البحرينية لتعزيز دورها ومشاركتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدور الريادي الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله».
كما أضافت مروة آل سعد، المدير التنفيذي للموارد البشرية لدى ممتلكات ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بقولها: «نفتخر بالنساء البحرينيات ضمن فريق عملنا، واللاتي تشكلن 43% من إجمالي عدد موظفينا و67% من الإدارة التنفيذية، هذا بالإضافة إلى إدارة بعض الأقسام لدينا من قبل فريق عمل نسائي بالكامل ومنها قسم الشؤون القانونية وقسم المشتريات، وهو ما يدل على مدى كفاءة وقدرات المرأة البحرينية. أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بخالص التهنئة والتقدير لكل امرأة بحرينية والتي لا تتوانى عن خدمة وطنها من أي موقع».
وتم خلال الفعالية عرض الفيديو الخاص بيوم المرأة البحرينية والذي ألقى الضوء على عدد من موظفات ممتلكات ضمن مختلف الأقسام والمناصب، والذي تحدثن من خلاله عن مدى الدعم والتشجيع الذين حظين به من قبل العائلة والعمل والوطن ممثلاً بالقيادة الرشيدة والحكومة والمؤسسات العامة والخاصة العاملة فيه. وقد تم عرض الفيديو أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بممتلكات عقب الفعالية.
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