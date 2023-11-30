بابكو إنرجيز: نسبة الإناث في المجموعة (13%) ونسبة الوظائف القيادية التي تبوأتها المرأة (15%)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز أن مملكة البحرين أصبحت بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تمكين المجتمع عن طريق المرأة لما توفره من بيئة داعمة تسهم في بناء قدرات المرأة البحرينية وتدعم خطط النهوض بها، وإشراكها في صناعة القرار باعتبارها طرفا فاعلا ومؤثرا في كل ميادين التنمية الوطنية بما يدعم الارتقاء والتقدم في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حظيت المرأة البحرينية باهتمام استثنائي وجهود متواصلة وكبيرة من قبل المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم، ما أسهم في تمكينها وتقدمها بشكل لافت وملحوظ في مختلف المجالات».
وأضاف: «باتت المرأة البحرينية شريكاً مساهماً في صناعة القرار والسياسات في قطاع الطاقة بمملكة البحرين، وفاعلة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حماية البيئة والوصول إلى حلول مستدامة بشأن تأمين طاقة نظيفة تتناسب مع الأجيال القادمة لتتماشى مع التزام مملكة البحرين المعلن على هامش مؤتمر الدول الأطراف السادس والعشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 26)، والذي استضافته مدينة غلاسكو الاسكتلندية».
وحول معدل تمثيل المرأة البحرينية العاملة في مجموعة بابكو إنرجيز، لفت توماس إلى تحقيقها نسب متقدمة في نموذج قياس مؤشر الأداء المؤسسي المرتبط بإشراك المرأة العاملة، إذ بلغت نسبة الإناث في المجموعة (13 % ) مقارنة بإجمالي موظفي المجموعة، فيما تبلغ نسبة الوظائف القيادية التي تبوئتها المرأة نسبة (15 % )، فيما تبلغ أعلى معدل نسبة تمثيل للمرأة العاملة في مؤسسات قطاع الطاقة عالمياً نسبة (23 % ).
كلمات دالة
MENAFN30112023000055011008ID1107518547
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.