بابكو إنرجيز: نسبة الإناث في المجموعة (13%) ونسبة الوظائف القيادية التي تبوأتها المرأة (15%)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭: ‬‮«‬حظيت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬باهتمام‭ ‬استثنائي‭ ‬وجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬وكبيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تمكينها‭ ‬وتقدمها‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬وملحوظ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬باتت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬شريكاً‭ ‬مساهماً‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬القرار‭ ‬والسياسات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفاعلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬بشأن‭ ‬تأمين‭ ‬طاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعلن‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬التابع‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 26‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬استضافته‭ ‬مدينة‭ ‬غلاسكو‭ ‬الاسكتلندية‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬معدل‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬لفت‭ ‬توماس‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬نسب‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬قياس‭ ‬مؤشر‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬المرتبط‭ ‬بإشراك‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬13 % ‭) ‬مقارنة‭ ‬بإجمالي‭ ‬موظفي‭ ‬المجموعة،‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الوظائف‭ ‬القيادية‭ ‬التي‭ ‬تبوئتها‭ ‬المرأة‭ ‬نسبة‭ (‬15 % ‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬نسبة‭ ‬تمثيل‭ ‬للمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬عالمياً‭ ‬نسبة‭ (‬23 % ‭). ‬

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