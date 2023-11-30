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تعيين خالد ياسين حسين مديراً لإدارة الأرصاد الجوية

11/30/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬107‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬ياسين‭ ‬حسين‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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